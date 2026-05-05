Barcelona abre el Pabellón 2 de la Fira para ampliar el dispositivo de asesoramiento del proceso de regularización extraordinaria

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá este mismo miércoles el Pabellón 2 de la Fira, situado a los pies de Montjuïc en la avenida Reina Maria Cristina, para ampliar su dispositivo de asesoramiento y atención a las personas migradas que quieren acceder al proceso de regularización extraordinaria. Así lo ha anunciado este martes la teniente de alcaldía de Drets Socials, Raquel Gil, que ha matizado que, de momento, en el recinto ferial se facilitará cita previa para que las personas que quieran conseguir volantes o el histórico del padrón o informes de vulnerabilidad se acerquen en otras fechas hasta las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de la plaza Sant Miquel o de Monumental. La medida es una respuesta a las largas colas, que se han llegado a alargar hasta siete horas en algunas ocasiones, que se han formado en estas dos oficinas desde hace dos semanas, cuando se anunció el dispositivo de refuerzo municipal.

En un principio, de hecho, la idea era que estas dos OAC, y también el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) y una oficina dispuesta para la ocasión en el número 24 de la calle Miquel Bleach, en el barrio de Hostafrancs, dieran respuesta a las solicitudes de todas aquellas personas que, precisamente, no podrían conseguir cita previa por medios digitales. Sin embargo, el aluvión de demandas desbordó rápidamente a los cuatro centros, y el ayuntamiento se vio obligado a emplazar a muchas de las personas que esperaban a venir en otros días, con lo que la cita previa ha acabado siendo un requisito imprescindible para ser atendido. Ahora, el consistorio ha optado por abrir la Fira para centralizar la emisión de estas citas previas.

El recinto abrirá este miércoles a partir de las 10.00 horas y a partir del jueves tendrá un horario habitual de 8.00 a 22.00 horas. Además de empleados municipales, también formarán parte del dispositivo personal del SAIER y de la Cruz Roja y habrá dos puntos de información y asesoramiento general. La idea es que, con el paso de las semanas, el Pabellón 2 vaya sumando capacidades y que "hacia el 15 de mayo", según la concejala Gil, las OAC dejen de ocuparse de la regularización.

Más de 100.000 documentos

Las cifras de las primeras semanas tras el dispositivo, evidencian el alto número de solicitudes que ha tenido que tramitar el consistorio. Desde el pasado 21 de abril, cuando se inició el dispositivo municipal, se han emitido 94.000 documentos entre certificados del histórico del padrón o el volante de empadronamiento. En cuanto a informes de vulnerabilidad, se han emitido unos 17.000. Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido actuar de manera proactiva y ha enviado ya cumplimentado este informe a las 20.000 personas que figuran en su base de datos de Servicios Sociales y que tienen un teléfono o un correo electrónico registrado. En total, se han descargado el documento otras 10.000 personas, según ha detallado Gil. La idea es que en las próximas semanas se pueda seguir el mismo procedimiento con el certificado de empadronamiento.

El Ayuntamiento de Barcelona prevé que unas 50.000 personas residentes en la ciudad acaben accediendo a la medida, de las cuales la mitad ya habrían sido atendidas por los Servicios Sociales en algún momento. Además, a partir de la semana que viene, también en el Pabellón 2, el ayuntamiento tiene previsto amplíar su asesoramiento a todas aquellas personas que acrediten que residen en Barcelona pesar de no estar empadronadas. Gil no ha podido concretar todavía cómo se podrá certificar esta residencia en Barcelona, ya que se están acabando de ultimar los detalles con la Delegación de Gobierno, pero ha asegurado que "estará basado en los documentos que se piden para realizar el empadronamiento sin domicilio fijo" que emite el consistorio para las personas sin hogar.

El hecho de que algunos ayuntamientos limitaran sus dispositivos de refuerzo para la regularización extraordinaria a personas empadronadas en su municipio había levantado asperezas de algunas plataformas y entidades sociales. La Xarxa d'Entitats del Padró, por ejemplo, aseguraba que esto empeoraba "la exclusión de los vecinos y vecinas que, por su situación de vulnerabilidad residencial, se han visto privadas de acceder a los derechos que les garantiza el registro padronal".

Requisitos prescindibles

Cabe recordar que el informe de vulnerabilidad solo lo deben presentar las personas interesadas que no han pedido nunca una medida de Protección Internacional (como el asilo), no pueden demostrar que tienen menores o personas dependientes a cargo o bien no tienen tampoco ningún contrato ni precontrato de trabajo. Sin embargo, cómo hasta ahora se presuponía la vulnerabilidad, muchos de los migrantes habían decidido por optar a la regularización mediante este último criterio.

Tampoco es imprescindible, de hecho, el documento del padrón que muchas personas han solicitado este lunes en el consistorio. Cualquier documento nominativo –como carnets de biblioteca, tarjetas de transporte o sellos de entrada en el país en el pasaporte– que date de antes del 1 de enero de 2026 es válido para acceder a la medida.