La fiscalía no tiene "ninguna duda" del maltrato del bebé que fue hospitalizado en Vall d'Hebron y pide que los padres sigan en prisión

La Fiscalía de Barcelona no tiene “ninguna duda”, al existir “indicios inequívocos”, del maltrato infligido por unos padres a su bebé de seis semanas, que fue ingresado en la uci del Hospital Vall d’Hebron el pasado 16 de marzo. Por esta razón, ha solicitado este martes al tribunal de la Audiencia de Barcelona que ratifique la prisión de los dos progenitores, que fueron detenidos en el centro sanitario después de que los médicos detectaran en el menor graves lesiones en las piernas, en las costillas y en el ano. Los abogados defensores, por su parte, han reclamado la libertad de sus representados o que se les apliquen medidas menos gravosas, como la instalación de pulseras telemáticas para estar controlados y la prohibición de acercarse al niño. Los jueces deberán decidir en breve. La Generalitat, que tiene la guarda y custodia del pequeño, se ha personado como acusación particular. El juez tiene en sus manos el expediente abierto por la Conselleria de Salut al Hospital de Sant Pau, donde fue visitado el bebé, después de que la Fiscalía lo solicitara.

Los dos fiscales del caso, Félix Martín y Elisabet Jiménez, han alegado ante el tribunal que, en el caso del padre y de la madre, existe riesgo de fuga por las elevadas penas que se les podrían imponer. Además, han precisado que existe peligro de alteración “de fuentes de prueba” —testigos— si los progenitores quedan en libertad, ya que las personas de su entorno y sus familiares podrían verse presionados, según las fuentes judiciales consultadas por este diario. La acusación pública ha explicado en la sala que también existe la posibilidad de reiteración delictiva, a pesar de que el bebé se encuentra en la actualidad con una familia de acogida, porque la “extrema brutalidad” que revelan las lesiones del niño comporta que esta actuación pueda repetirse contra otra persona. Uno de los indicios más objetivos con los que cuenta la Fiscalía es que el menor ha mejorado después de que se le apartara de sus padres.

Aunque la investigación está todavía en marcha y la Fiscalía, por ahora, no descarta ninguna hipótesis —“llegaremos al fondo”, han explicado fuentes de esta institución—, defiende que las lesiones genitales son de “tal contundencia que son difíciles de justificar”. Por ahora, atribuye a los progenitores del niño los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual con penetración, tal y como ratificaron el forense y la pediatra que trató al niño en el juzgado, momentos antes de que el juez acordara la prisión de los dos investigados, el pasado 20 de marzo. No se descarta que en el futuro se puedan individualizar las lesiones, ya que algunas son “evolutivas”, es decir, antiguas, lo que supondría un aumento de la pena. El niño presentaba lesiones en varias partes del cuerpo.

Sin medios económicos

La defensa, por su parte, ha reclamado la libertad de los padres del menor, al considerar que no se cumplen los requisitos legales para encarcelarlos. El juez instructor ya denegó en su día su petición de excarcelación y ahora deberá ser la Audiencia de Barcelona quien decida. Según ha explicado la abogada del padre, Montserrat Antolino, no existe riesgo de fuga porque los investigados no tienen medios económicos para huir (el padre trabaja en una fábrica y la madre es enfermera) y, además, cuentan con arraigo en Barcelona, donde viven y tienen a su familia y amigos. También ponen en duda la tesis de la fiscalía de que pudieran presionar a los testigos, cuando la familia de los progenitores del niño y los vecinos ya han declarado ante los Mossos d’Esquadra, aunque todavía no ante el juez. Respecto a la reiteración delictiva, argumentan que no es posible, ya que el juez instructor retiró la guarda y custodia del bebé a sus padres y se la otorgó a la Generalitat.

Todavía están pendientes las pruebas genéticas que se están realizando al bebé, aunque ya se ha aportado todo su historial clínico y un informe que detalla el paso del menor por el ambulatorio y los tres hospitales por los que pasó antes de ingresar en Vall d’Hebron. La defensa de los progenitores solicitó que se realizara esta prueba genética al niño, ya que el padre, según su tesis, tiene un gen que provoca distrofia muscular, aunque no ha desarrollado la enfermedad. El forense y la pediatra que atendieron al pequeño descartaron el primer día que el menor sufriera alguna enfermedad rara.