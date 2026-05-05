El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos por atrincherarse en el castillo con piedras

El asesino de la mujer de Esplugues de Llobregat ya fue detenido por la Policía Local de Burgos tras protagonizar varios incidentes en esta ciudad en 2022, según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Aquel día el homicida de Esplugues lanzó piedras a ciudadanos y policías, los amenazó con un palo y terminó escalando a una de las torres del castillo de la ciudad, donde se atrincheró hasta que, rodeado por agentes, se rindió. El hombre, que este martes ha pasado a disposición judicial, no tiene más antecedentes en España, país al que llegó en 2007, y tampoco consta que en Catalunya hubiera protagonizado hasta este sábado ningún otro incidente similar al de Burgos.

Este martes, el tribunal de instancia de Esplugues ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el agresor. Se le imputan los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños. El investigado solo ha contestado a preguntas de su abogado.

Al margen de lo ocurrido en Burgos no constan más antecedentes

Los Mossos d’Esquadra creen que este hombre, de 37 años y nacido en Marruecos, atacó con gran violencia a la víctima –una vecina de 41 años a la que no conocía– porque sufría un problema de salud mental. Según las fuentes consultadas por este diario, consta que el sospechoso, después de Burgos, estuvo viviendo un tiempo en Almería. Y que hace poco, aunque se desconoce exactamente cuándo, se instaló en Catalunya donde, al parecer, había conseguido un trabajo de planchista en un taller mecánico.

El sospechoso vivió en Burgos y en Almería antes de llegar a Catalunya, donde trabajaba en un taller mecánico

A pesar de que algunos vecinos de Esplugues afirman haberlo visto merodear por la zona del ataque, el barrio de Finestrelles junto al hospital Sant Joan de Déu, a la policía local de este municipio no le consta ningún incidente relacionado con este hombre. Las mismas fuentes municipales, además, aclaran que no está empadronado en Esplugues ni residía en esta localidad.

Pendientes del teléfono móvil

Los Mossos d’Esquadra no investigan este asesinato como un ataque yihadista. Tal como explicó la consellera de Interior, Núria Parlón, los indicios señalan que el asesino estaba muy alterado y, por el momento, se trabaja con la hipótesis de que es un enfermo mental pero no un terrorista. Por ese motivo, el detenido no ha sido reclamado por la Audiencia Nacional –órgano judicial encargado de instruir casos de terrorismo– y los Mossos d’Esquadra mantienen el caso en manos de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) y no de la Comissaria General de Informació. Todo puede cambiar en función de cómo avancen las pesquisas.

La policía está investigando el contenido del teléfono móvil del sospechoso

En los próximos días, los Mossos d’Esquadra continuarán recabando más información del sospechoso y, sobre todo, podrán sumergirse en su teléfono móvil para revisar con quién hablaba y cuáles fueron sus últimas búsquedas. En función de ese contenido, subrayan fuentes policiales, el caso podría ser reenfocado de otro modo. Si se hallara un vínculo con algún captador yihadista, o se comprobara que consumía publicidad yihadista, o se detectara cualquier indicio sólido que lo vinculara con la causa islamista, los órganos que instruyen esta causa por asesinato cambiarían.

De momento, insisten las fuentes policiales, todo parece indicar que el hombre sufría un brote. Un episodio de alteración que recuerda, aunque sin el desenlace trágico de este sábado, a lo que sucedió el 10 de agosto de 2022 en Burgos.

Desnudo con piedras y palos

La Policía Local de Burgos lo arrestó por cuatro delitos: alteración grave del orden público, amenazas, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad. Según un comunicado de la Policía Local, del que se hicieron eco medios locales como El Diario de Burgos, el asesino de Esplugues protagonizó varios altercados ese día.

Sobre las tres de la tarde, el hombre tuvo que ser expulsado de "un local de actividad religiosa" de la calle Eduardo Martínez del Campo. EL PERIÓDICO ha contactado con dos responsables de dos locales de esas características –uno de los cuales ya está cerrado– pero ninguno de ellos recuerda el incidente.

El caso de Burgos, en el que el hombre dio gritos de carácter religioso, pareció más vinculado a un problema de salud mental del detenido

Tras aquel primer episodio, agentes municipales lo acompañaron a un comedor social para calmarlo pero resultó en vano. Una hora más tarde, la Policía Local recibió un segundo aviso cuando el hombre, "desnudo", se acercó peligrosamente a coches que circulaban por la carretera que conduce hacia el Castillo de Burgos.

Cuando los agentes llegaron, el hombre los recibió con un palo y lanzándoles piedras. Después, huyó. Sobre las nueve de la noche, el vigilante del castillo avisó de que había subido a una de las torres y de que estaba lanzando piedras a quien se acercara. Los policías, armados con escudos, lo rodearon y lograron que se rindiera.

Según el comunicado de la Policía Local, el hombre profirió gritos de carácter religioso. El caso, no obstante, no tuvo mayor trascendencia y también pareció más vinculado a un problema de salud mental del detenido.