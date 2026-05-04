Iniciativa polémica
Tres de los cuatro institutos del Urgell que formaban parte del plan piloto de los Mossos lo rechazan
Con estos son ya cuatro los institutos que han comunicado querer abandonar el plan, más los tres de Vic cuyos claustros han votado en la misma dirección
Esther Niubó, sobre la introducción de Mossos d'Esquadra en escuelas e institutos: "Ha habido una reacción muy exagerada"
El polémico plan piloto para introducir Mossos d'Esquadra en centros educativos catalanes para realizar tareas de mediación y prevención suma nuevas bajas. Además de los dos centros que habían renunciado a seguir en el plan confirmados por la conselleria el pasado jueves -el Margarida Xirgu de L'Hospitalet y el Instituto Costafreda de Tàrrega-, este lunes han señalado que han pedido también darse de baja otros dos: los institutos Ribera d’Ondara de Agramunt y Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, según han confirmado las direcciones de los centros a la ACN.
De esta manera, han anunciado su voluntad de abandonar el plan tres de los cuatro centros en la comarca del Urgell. La dirección del cuarto centro de la comarca en el plan piloto, el Instituto Manuel de Pedrolo de Tàrrega, ha declinado pronunciarse a la ACN sobre si mantiene o rechaza su participación en el plan; igual que la conselleria de Educació, que asegura que no informará más sobre el plan piloto hasta que se presenten sus resultados en diciembre.
Sí ha hablado sobre el plan la consellera esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha tachado de "muy exagerada" la reacción social al plan, y ha atribuido las bajas a "una reacción de las direcciones tras la crispación generada por la noticia", "para no sumar tensión a la situación".
Nuevas votaciones
Además de los tres centros del Urgell y el de L'Hospitalet, el proyecto también ha recibido el rechazo por unanimidad de los miembros del claustro de los institutos La Plana, Jaume Callís y Comtat d'Osona, de Vic; y esta semana su retirada se someterá a votación en el Institut de Vic y el Eugeni d'Ors de L'Hospitalet.
Frente a este goteo de bajas, la conselleria anunciaba el pasado jueves que un nuevo centro de El Prat ha pedido sumarse al plan.
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