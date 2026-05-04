Sanidad apunta a que los afectados por hantavirus se contagiaron en el crucero

Las evidencias apuntan a que las personas afectadas por el hantavirus en el crucero que partió de Argentina se contagiaron en la embarcación, según el Ministerio de Sanidad, que recuerda que hay tres fallecidos. El crucero 'MV Hondiuus' partió el 20 de marzo de Usuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico con destino a Canarias con 150 turistas, 14 de ellos españoles, según la naviera. La embarcación se encuentra en este momento frente a Praia, la capital de Cabo Verde.

Según un comunicado del Ministerio de Sanidad, en el crucero ha habido seis afectados por una enfermedad respiratoria, y hasta ahora han fallecido tres contagiados. En Sudáfrica, la embarcación hizo una escala, donde uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica Sanidad.

El hantavirus se contrae generalmente por inhalación, es decir, al respirar en lugares abiertos o cerrados donde las heces o la orina de los roedores infectados desprenden el virus contaminando el ambiente. También es posible el contagio por contacto directo, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o bien sus heces u orina, y menos frecuente, a través de la mordedura o rasguño.

En América, la trasmisión predominante es de roedores a humanos, aunque hay algunos antecedentes que sugieren el contagio de persona a persona, principalmente asociados al virus Andes, endémico en el Cono Sur, prosigue el Ministerio de Sanidad, que precisa que estos han sido en casos de exposición estrecha y prolongada, generalmente en entornos domiciliarios.

Distintos hantavirus

Los países que han reportado casos durante el 2025 son: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, los Estados Unidos de América, Panamá, Paraguay y Uruguay. El total de casos fue de 229 y 59 defunciones. En Europa están presentes los hantavirus Puumala y Dobrava, transmitidos por exposición a secreciones y excreciones de roedores (inhalación), que produce la llamada "nefropatía epidémica", y endémicos en zonas boscosas del Centro, Este y Norte de Europa. No se ha descrito transmisión de persona a persona, precisa el Ministerio de Sanidad.

El periodo de incubación es de una a tres semanas, y aunque hay casos que cursa sin enfermedad o de forma leve, los síntomas son similares a un proceso gripal, con fiebre, dolores de cabeza, musculares, náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal y diarrea. No existe un tratamiento específico, aunque en algunos casos, pasados unos días, puede desencadenarse dificultad respiratoria, que de agravarse deriva en el conocido "síndrome cardiopulmonar por hantavirus", poco frecuente pero que debe ser tratado porque puede provocar la muerte. En esos pacientes, es precisa la atención hospitalaria, preferiblemente con asistencia respiratoria mecánica, recuerda el Ministerio de Sanidad.

Higiene como prevención

La prevención pasa por la higiene para evitar la presencia y nidación de roedores, con ambientes ventilados y con la basura alejada y cubierta. Sanidad advierte de que hay que tener especial cuidado con la puesta en marcha de ventiladores y aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber estado en contacto con roedores o sus excrementos.

El Ministerio de Sanidad está en contacto continuo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades del barco, las de Países Bajos (la nacionalidad del crucero) y Reino Unido, e irá facilitando toda la información verificada de la que disponga. De hecho, el servicio de Sanidad Exterior ha informado de que sigue la situación del crucero y ya coordina con distintos organismos cómo actuar en caso de que haga escala en Canarias.