El relato del vecino que se enfrentó al asesino de Esplugues tras el crimen: "Quiso clavarme el cuchillo y yo intenté desarmarlo”

Un vecino de Esplugues, José Luis Pardo, se enfrentó al agresor de la mujer de 41 años que el sábado por la mañana fue apuñalada mortalmente varias veces en el tórax y el cuello cuando paseaba a su perro en el barrio de Finestrelles, muy cerca del Hospital Sant Joan de Déu. “Oí unos gritos y vi cómo se abalanzaba sobre la mujer, que cayó al suelo. Le llamé la atención y él se giró hacia mí. A medida que se acercaba vi que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones en la mano”, ha explicado en una entrevista a 'El món a RAC1' el hombre, que este lunes ha protagonizado un acto con Aliança Catalana en el que ha cargado contra "las personas musulmanas" que llegan a Catalunya "con capacidad de hacer daño y de matar". "No quiero que vengan y vivan de mi dinero", ha añadido.

Antes de este acto, el vecino ha explicado en antena su enfrentamiento con el agresor. “A medida que se acercaba intentaba ir retrocediendo. Intentó clavarme el cuchillo y yo intenté golpearlo. Ninguno de los dos lo consiguió. Él bajó por las escaleras y se agachó para coger una piedra. Después de mirarme durante unos momentos, vi que apuntaba con la piedra hacia mi mujer, que estaba en el parquímetro”, relata. El hombre, sin embargo, falló y ambos subieron al coche.

Lanzamiento de piedras

“Pensé que ahora que se había separado de la víctima podía dar la vuelta con el coche y cogerla para llevarla al hospital”, ha afirmado. “Pero él venía detrás y continuó cogiendo más piedras y adoquines. Lanzó la primera, que impactó contra el coche; la segunda rompió todo el cristal y la tercera me dio a mí. Las siguientes entraban volando dentro del coche y podían darnos en la cabeza y matarnos”. Por este motivo, ha explicado, decidió bajar del coche y enfrentarse a él, que seguía en posesión del cuchillo. “Yo intentaba desarmarlo o darle un golpe”, ha relatado. Finalmente, el hombre huyó después de que unos vecinos gritaran desde el balcón que ya venía la policía.

Aunque descartado el móvil terrorista, al preguntarle si el hombre había proferido alguna proclama yihadista, tal como han apuntado algunos vecinos, Pardo ha afirmado que, aunque sí hablaba en árabe, desconocía qué había dicho. "Estaba más pendiente de que no me clavara el cuchillo que de lo que decía”, ha asegurado. Tampoco ha sabido decir si detectó indicios psicóticos en su comportamiento. "Yo no soy médico y no sabría decir", ha manifestado.

"Sensación de inseguridad"

El vecino sí ha descrito que el agresor mantenía una “actitud de depredador” y ha explicado que muchos vecinos ya habían visto al hombre merodeando por el barrio desde hacía días. “Ya había estado aquí, ya había estado planeando esto”, ha interpretado. También ha explicado que una vecina había puesto en conocimiento de la policía que esta persona ya había intentado perpetrar alguna agresión anteriormente.

Más allá del incidente concreto, Pardo ha afirmado que en el barrio se vive "una oleada de robos" y que en el vecindario se vive "una sensación de inseguridad muy grande". También ha apuntado que los vecinos están estudiando la posibilidad de contratar "vigilancia privada”.