Catalunya reforzará los controles de armas blancas en parques, zonas de ocio y salidas de transporte público

En 72 horas dos personas han muerto -una mujer en Esplugues y un hombre en el Raval- y siete han resultado heridas en siete ataques con armas blancas en Catalunya. Un balance trágico que se ha vivido con indignación y dolor por parte de la ciudadanía y que ha reavivado el debate sobre la seguridad. Pese a ello, los Mossos d'Esquadra subrayan que son "hechos puntuales" que han coincidido en el tiempo. Aun así, para afianzar la percepción de seguridad entre la población, la policía ha decidido intensificar su presencia en las calles y reforzará de forma inmediata los controles para detectar cuchillos y navajas y tratar de retirar estas armas antes de que se puedan usar en altercados, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Así, el plan Daga, en vigor desde hace unos dos años, se reforzará con más controles periódicos en zonas de ocio, parques y otros espacios de reunión, y transporte público, principalmente a la salida del metro de algunos barrios de Barcelona y su área metropolitana. Estos son los puntos en los que se registran más incidentes con armas blanca, habitualmente los fines de semana, que es cuando cuando hay más gente en la calle. La intención es que estos dispositivos estén ya operativos coincidiendo con la llegada del buen tiempo. Los controles se harán con la colaboración de las policías locales.

Los Mossos intensificarán su presencia en las calles y los controles de forma inmediata para detectar cuchillos y navajas

Los últimos datos de que dispone la Conselleria de Interior avalan la tesis de que estos ataques con arma blanca en apenas cinco días no suponen un punto de inflexión ni una tendencia al alza. De hecho, en los tres primeros meses de este 2026 los incidentes con armas blancas en Catalunya se han reducido un 31,5% respecto al mismo periodo de 2025: así se ha pasado de 1.140 a 780, que incluyen robos con violencia, peleas o lesiones.

También han bajado un 13% las armas blancas decomisadas: han pasado de las 2.440 el primer trimestre de 2025 a las 2.125 en 2026, según datos de los Mossos d'Esquadra a los que ha accedido este diario. La policía atribuye esos descensos a la presión del plan Daga.

La consellera Parlon defiende que los delitos han bajado aunque admite que siete ataques con arma blanca en cinco días "hacen difícil defender los datos públicamente"

En septiembre de 2024 fue cuando los Mossos dieron un impulso al plan Daga, que dio sus frutos ya el año pasado. En todo el 2025 se requisaron 9.806 armas en Catalunya, una media de 27 al día. Fue una cifra superior (un 6,3% más) a la de 2024 cuando la policía encontró 9.220.

Gráfico que muestra las armas blancas requisadas. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Lo que más requisa la policía son navajas, seguidas de cuchillos y machetes, aunque los agentes también han encontrado puñales de menos de once centímetros de hoja y doble filo, espadas, katanas, dagas y hachas ornamentales. Y también estrellas con pincho o bastones de estoque. Según fuentes policiales, la mayoría de estas armas se requisan en relación a robos con violencia, seguido de agresiones, amenazas, exhibición por la calle y peleas en el espacio público.

Contra la percepción de inseguridad

Aunque las cifras reflejan ese descenso de los delitos y el incremento de la presión policial, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha admitido que pese al descenso de los delitos, hechos trágicos como los vividos en Esplugues o el Raval, con dos personas fallecidas, hacen "difícil defender los datos públicamente". Parlon ha remarcado la importancia de "trabajar con las percepciones" que los ciudadanos tienen de la seguridad. Porque aunque las estadísticas marcan ese descenso de los delitos, la coincidencia de siete apuñalamientos en cinco días azuza la sensación de que hay inseguridad.

En este sentido, ha subrayado que tanto el plan contra la multirreincidencia como el plan Daga y los dispositivos Kanpai están operativos para garantizar la seguridad en las calles catalanas.

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Dos homicidios en 12 horas

El incidente que ha desatado más alarma social ha sido el de una mujer del barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat, el sábado por la mañana, a plena luz del día. Un hombre, que fue detenido poco después por los Mossos en la Diagonal, la agredió salvajemente con un cuchillo en el cuello y tórax, y antes de salir huyendo también hirió levemente en el brazo a un hombre que acudió al rescate de la mujer.

Pese a que algunos vecinos afirmaron que el sospechoso, de origen magrebí, dijo "Alá es grande" en el momento de la agresión ataque, y que en las redes sociales se multiplicaron los mensajes que hablaban de ataque terrorista, los Mossos descartan que el incidente tenga algo que ver con el terrorismo. Es más, las primeras investigaciones apuntan que el sospechoso tiene una enfermedad mental, sufrió un brote psicótico y que atacó al azar a la mujer, a la que no conocía. "A priori se trata de una persona que se encontraba en una situación alterada y probablemente tenía algún tipo de problemática que nada tiene que ver con el yihadismo", remarcaba a primera hora de este lunes Parlon.

Apenas unas horas después, poco antes de medianoche, un menor apuñaló mortalmente a un hombre tras una disputa en la calle de la Cerda, en el barrio del Raval de Barcelona. La víctima fue trasladada al hospital pero murió poco después a consecuencia de las heridas. La Guardia Urbana pudo detener al agresor.

Según fuentes policiales, la disputa empezó por el robo de un teléfono móvil en el barrio de Sant Antoni y la pelea se trasladó al Rava. Hubo varios implicados y la situación se fue poniendo tensa hasta que el menor apuñaló a la víctima, que tenía varios antecedentes por robos y hurtos.

Estos han sido los ataques con arma blanca más graves, con resultado de muerte, pero no los únicos. El jueves 30 de abril, hubo un herido en una pelea en plaza Catalunya; el viernes 1 de mayo, dos personas resultaron heridas en una reyerta entre ocupas en L'Hospitalet; el domingo 3 de mayo hubo un herido en una pelea en la Feria de Abril en Tarragona y otro herido en otra pelea cerca del Fòrum, en Barcelona. Finamente, este lunes otra persona ha resultado herida en una pelea en una discoteca de Roquetas. Y para rematar, un bar en el barrio de la Torrassa de L'Hospitalet ha sido escenario de un tiroteo sin heridos, incidente que todo apunta a que guarda relación con temas de drogas.