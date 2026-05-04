La Plataforma 0-3 convoca huelga los días 7 y 20 de mayo en todas las escuelas infantiles de Catalunya, públicas y privadas

La Plataforma 0-3, que agrupa a diversas entidades y sindicatos, llama a la huelga los días 7 y 20 de mayo en todas las escuelas infantiles de Catalunya, tanto públicas como privadas. Así lo han indicado en rueda de prensa desde la plataforma coincidiendo con el inicio de la preinscripción.

Defienden el 0-3 como una etapa educativa "esencial" y reclaman la "dignificación" salarial, la equiparación de las condiciones laborales con otras etapas y mejoras en salud laboral y reconocimiento profesional.

Se quejan de ratios demasiado elevadas y de que actualmente las condiciones son a menudo precarias y desiguales, con cinco modelos de gestión coexistentes en lo relativo a calendarios, permisos o derechos. Por todo ello, reivindican una financiación pública "suficiente y estable".

Ratios superiores en I-2 que en I-3

La ratio en Catalunya es de 8 alumnos por maestra en I-0 (bebés a partir de cuatro meses), 13 en I-1 y 20, en I2; ratio superior al de I-3 en no pocos territorios, sin tener en cuenta que para las profesionales del I-2 los trabajos de cuidados les ocupan parte importante del tiempo.

Estos dos días de huelga en el 0-3 se suman a los 15 el resto de etapas y territorios convocados por los sindicatos Ustec, Aspepc, la CGT y la Intersindical.

"Abandono histórico"

La huelga del 0-3 del 7 de mayo está convocada, además, a nivel español por el sindicato CCOO. "El primer ciclo de Educación Infantil, una de las etapas educativas más relevantes de nuestro sistema educativo y que atiende a un alumnado de 468.000 niñas y niños, sufre un abandono histórico por parte de las administraciones públicas educativas y por parte de las patronales que ha ido derivando en malestar y conflicto que ha estallado en las últimas semanas", subrayaba la semana pasada durante la presentación de las protestas a nivel estatal la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, quien se mostraba convencida de que las condiciones laborales mejorarían si el sector no estuviera tan feminizado.

"Todo lo que tiene que ver con los cuidados tiene peores condiciones laborales", incidía Esperabé.