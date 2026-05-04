Comprobar cupón del Sorteo del Día de la Madre de la ONCE | Número premiado este domingo 3 de mayo de 2026

El Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE, de carácter extraordinario, se ha celebrado este domingo 3 de mayo de 2026 a las 21:25 horas.

Número premiado

El número premiado ha sido el 55.335, y con la serie 092 tiene un premio extraordinario de 17 millones de euros. Si solo se ha acertado las cinco cifras, pero no la serie, el premio es de 40.000 euros.

Este sorteo de la ONCE es un evento en el que se seleccionan al azar números y premios para los participantes que hayan comprado billetes de lotería en los puntos de venta autorizados, como administraciones de lotería y estancos. El proceso de selección de números y premios se realiza mediante el uso de un sistema de bombos y bolas numeradas del 0 al 9.

Todos los premios inferiores a 40.000 euros estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase esa cantidad, Hacienda aplicará una retención del 20 %.

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Así te hemos contado el sorteo en directo:

¿Dónde puedo cobrar mi premio del Extra Día del la Madre de la ONCE de 2024? Si has jugado por Internet al sorteo Extra Día de la Madre del producto de Lotería “Cupón de la ONCE” en JuegosONCE y tienes premio, se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE. Podrás utilizar ese dinero para jugar a otros productos de lotería en JuegosONCE o podrás transferir tu premio a una cuenta bancaria de la que seas titular sin ningún coste para ti. Si has comprado tu cupón a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE tienes más información sobre dónde cobrar tus premios en Pago de premios.

Combinación ganadora de la ONCE El 55.335 y con la serie 092 tiene un premio extraordinario de 17.000.000 de euros. Si solo se ha acertado las cinco cifras, pero no la serie, el premio es de 40.000 euros.

¿Dónde comprobar si tu cupón ha resultado afortunado en el sorteo Extra Día de la Madre? Una vez celebrado el sorteo podrás comprobar en la web de la ONCE si tu número ha resultado agraciado con alguno de los múltiples premios económicos que reparte este sorteo extraordinario.

¿Cuánto se lleva Hacienda sobre el premio del sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE? Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 €. Es decir, todos los premios inferiores a 40.000 € estarán exentos de impuestos. Para premios de más de 40.000 €, a la cantidad que sobrepase esa cantidad, se les aplicará una retención del 20 %.

¿Cómo están repartidos los premios? 1 premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

¿Cuál es el premio máximo que se puede ganar en el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE? En el sorteo Extra Día de la Madre de la ONCE se puede ganar un primer premio de 17.000.000 € al cupón de cinco cifras y serie agraciado el día 5 de mayo.

Dónde ver el sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE de 2024 El sorteo del Extra Día de la Madre de la ONCE se puede seguir en directo a través de la página web oficial desde las 21.25 horas.