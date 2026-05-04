Núria Parlon niega que el crimen de Esplugues sea terrorismo

El asesinato de una vecina del barrio de Finestrelles en Esplugues del Llobregat el pasado sábado por la mañana apuñalada por un hombre de origen magrebí no se está investigando como un ataque terrorista. Así de contundente se ha mostrado la consellera de Interior Núria Parlón que ha destacado que todavía se están investigando las causas de este crimen.

"A priori es una persona que estaba en una situación alterada y probablemente algún tipo de problemática que nada tiene que ver con el yihadismo", ha remarcado Parlon en declaraciones a Catalunya Ràdio. Por eso, ha añadido que "no se puede concluir de ninguna de las maneras" que se trate de un ataque terrorista.

Poco después del crimen, tras difundirse la imagen del principal sospechoso con un cuchillo por las redes sociales, empezaron a llenarse las redes con mensajes apuntando a que se trataría de terrorismo, ya que presuntamente el agresor dijo 'Alá es grande' cuando atacó tanto a la joven como a otro hombre, que resultó herido leve. Sin embargo, los investigadores han descartado que la motivación del ataque sea por yihadismo, igual que tampoco se trataría de violencia machista.

En este sentido, Vox ha convocado esta tarde una concentración en Esplugues de Llobregat con los lemas: "Basta de terrorismo islamista. Basta de violencia importada. Basta de inseguridad. Basta de silencio". También otros partidos como el PP o Aliança Catalana han vinculado este crimen con el terrorismo yihadista.

Ante estos mensajes Parlon ha lamentado estos "discursos de odio" y que intentan "introducir imaginarios de miedo en el conjunto de la ciudadanía". "Hacer determinadas asociaciones públicas con el yihadismo para fomentar discursos de odio no es adecuado", ha destacado Parlon quien, en referencia al ataque de Esplugues ha añadido "probablemente estamos hablando de problemáticas diferentes". Por eso instó a ser "respetuosos" con la investigación.

En el caso de Esplugues por las redes también se dijo que la víctima tenía 13 años, aunque fuentes policiales han confirmado que era mayor de edad.

En sus declaraciones, la consellera también ha mostrado preocupación por los dos homicidios y otros incidentes con armas de este fin de semana, y ha reconocido que cuando ocurren hechos como estos "es difícil defender los datos públicamente". "Debemos trabajar con las percepciones", ha indicado la consellera, quien ha recordado que los datos de delincuencia "son buenos", pese a que hechos como estos "no ayudan".

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Por su parte, el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, ha explicado que el agresor no es de Esplugues y ha relatado que la policía les ha trasladado que el crimen "sorprende sobre todo por el lugar y por las formas". También ha señalado a RAC1 que Esplugues es una ciudad tranquila que no está acostumbrada a hechos como estos y ha dicho que están consternados por lo sucedido a una vecina de la ciudad.