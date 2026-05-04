Informe Viogén
Más de 1.500 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según Interior
Un total de 1.512 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del último boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior.
En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 30 de abril de este año, hay 53.065 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.512 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 124 en alto y 1.385 en medio.
En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".
Igualmente, la estadística refleja 12.408 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 16 de ellos en riesgo extremo, 952 en alto y 11.440 en medio. En estos "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".
En total, Interior tiene detectados 102.389 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que apunta que 17 están en riesgo extremo, 1.008 en alto, 14.483 en medio y 86.881 en bajo. En cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, existen 1.301 mujeres menores de 18 años; 25.183 de 18 a 30; 47.450 de 31 a 45; 25.978 de 46 a 64; y 2.477 de 65 o más.
Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.322; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.673; la Comunidad de Madrid, con 12.322; Canarias, con 6.482; Galicia, con 6.015; Murcia, con 5.714; Castilla-La Mancha, con 5.498; Castilla y León, con 5.496; Baleares, con 4.091; Extremadura, con 2.918; Aragón, con 2.433; Asturias, con 2.225; Navarra, con 2.175; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 878; Ceuta, con 315; y Melilla, con 237.
A 30 de abril, los cuerpos de Policía Local de 855 Ayuntamientos están en modo "interacción total" en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja.
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