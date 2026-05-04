Conciliación laboral y familiar
La maternidad afecta laboralmente a ocho de cada 10 madres: "Es un problema estructural, necesitamos un pacto de Estado"
La asociación Malasmadres exige a los partidos en el Congreso que rubriquen un acuerdo que contemple que la reducción de jornada por cuidados no implique pérdida salarial, entre otras medidas
Ocho de cada 10 madres se sienten culpables cuando dedican tiempo para sí mismas
Patricia Martín
La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha organizado este lunes un acto en el Congreso de los Diputados destinado a exigir a los partidos políticos que impulsen un Pacto de Estado por la Conciliación que sitúe los cuidados en el centro de la agenda política. Durante las jornadas, el colectivo ha difundido los principales datos del estudio 'El Peso invisible de la maternidad', elaborado con más de 19.000 encuestas.
El sondeo revela que el 82% de las madres ha tenido que adoptar decisiones que han afectado a su trayectoria laboral, como reducir su jornada, renunciar a un ascenso o incluso abandonar su empleo, y estas decisiones no se han tomado de forma libre, sino porque el sistema no ofrece suficientes medidas para conciliar la vida laboral y familiar. "Estas renuncias tienen consecuencias que pesan en la vida presente y en el futuro de cada mujer", denuncia el colectivo Malasmadres.
“Renunciamos a nuestro salario, a nuestra carrera profesional, a nuestro tiempo, a nuestra independencia e incluso a tener los hijos que deseamos. Y no es una elección, es una consecuencia directa de un sistema que no nos acompaña”, ha afirmado Laura Baena, fundadora de la asociación.
En este contexto, el colectivo ha pedido a los partidos políticos presentes en las jornadas que rubriquen un Pacto de Estado por la Conciliación que contemple las siguientes medidas: que la reducción de jornada para cuidar de menores o dependientes no implique pérdida salarial; que se retribuya el permiso parental de ocho semanas; que se amplíe los permisos por nacimiento o adopción; que haya flexibilidad en la reincorporación al puesto de trabajo; que se apruebe una incapacidad temporal tras el parto y que haya adaptación obligatoria de la jornada.
La campaña de incidencia
La Asociación Yo No Renuncio lleva meses de reuniones con fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales y considera que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de actuar. Asimismo, Baena se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Reina Letizia, a quienes ha trasladado el estudio 'El peso invisible de la maternidad', con el fin de que se impliquen en la necesidad de alcanzar un acuerdo de Estado.
“Después de escuchar a las madres, tras los datos obtenidos en diferentes estudios realizados por la Asociación Yo No Renuncio durante más de 10 años de lucha, la pregunta ya no es si hay un problema, sino qué van a hacer a partir de mañana nuestros políticos”, ha planteado este lunes Baena.
En el encuentro ha participado varias madres que ha explicado sus experiencias. Testimonios que han puesto sobre la mesa situaciones como la pérdida de empleo tras una excedencia mal gestionada, la sobrecarga de quienes cuidan a menores y mayores al mismo tiempo -llamada la generación 'sandwich'- o la falta de apoyo en maternidades atravesadas por la discapacidad. “Las historias que hemos escuchado hoy no son casos aislados, son el reflejo de un problema estructural que requiere soluciones y de un pacto de Estado”, ha concluido Baena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
- Los médicos detectan un caso clínico 'muy inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Segundo crimen en 24 horas por arma blanca en Catalunya: detenido un menor en el Raval por matar a un hombre con un cuchillo
- Los intentos de salvar al urogallo en Catalunya fracasan: el número de machos se desploma un 60% en 20 años
- Rodalies restablece esta semana tres tramos: vuelve el trayecto completo entre Sant Vicenç de Calders y Manresa
- En busca del fármaco que ralentice la vejez: 'No se trata de ser inmortal, sino de actuar antes de que aparezca la enfermedad
- El fraude de las criptomonedas de los futbolistas podría superar los 24 millones de euros, según la ampliación de la querella
- La Agencia Tributaria declaró 'fallida' ya en 2022 a la empresa acusada del fraude de las criptomonedas en el que están implicados futbolistas