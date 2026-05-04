Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo

Es cien veces más potente que la heroína y el fentanilo, tal como recuerda el Plan Nacional sobre Drogas, y su presencia empieza a ser cada vez más habitual en fiestas y locales de ocio nocturno en España. Se trata de los nitazenos, un superopioide sintético que actúa sobre el sistema nervioso central y que puede provocar una depresión respiratoria grave. Además, al tratarse de drogas sintéticas, los nitazenos pueden aparecer adulterados con otras sustancias más lesivas, por lo que aumenta drásticamente la probabilidad de efectos adversos graves sin que el usuario tenga constancia de ello. De hecho, la primera muerte en España vinculada a los nitazenos se conoció semanas atrás, cuando trascendió que un joven había muerto en 2024 tras una sobredosis vinculada a estas sustancias.

Fuentes de la Fiscalía Antidroga apuntan que los nitazenos “son unas sustancias muy potentes” y constituyen “un peligro cierto y enorme para Europa”. Aunque desde la lucha contra el tráfico de estupefacientes se reconoce que no se ha detectado tráfico de nitazenos, sí se ha localizado su consumo en ambientes de ocio nocturno. “Son opioides sintéticos de gran potencia y, por tanto, muy peligrosos”, subrayan desde la Fiscalía.

Según el subinspector Isaac Cuevas, jefe del Área de Investigación Criminal (AIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos d’Esquadra, se están encontrando nitazenos entre los estupefacientes de diseño que se requisan. Esta sustancia, añade el subinspector, produce efectos similares a los de la heroína, pero se presenta en distintos formatos como las pastillas.

El nitazeno se detectó por por primera vez en España en Valladolid el año pasado

“Los jóvenes se pueden enganchar a la heroína sin saberlo al tomar estas pastillas en fiestas o zonas de ocio nocturno”, explica el subinspector. “El consumo nos preocupa, ya que realmente crea problemas de salud: si alguien se pasa un poco de dosis al mezclar esta sustancia con otras puede morir”.

Cuevas también destaca que no se necesita “una cantidad elevada” de estas pastillas para provocar una reacción mortal. Desde Mossos señalan que se está en contacto con los laboratorios de toxicología que analizan las drogas de diseño aprehendidas en operaciones para esclarecer su composición y el riesgo potencial para la salud. “Queremos que nos alerten de inmediato si detectan nitazenos”, afirma el subinspector.

Detectado en Valladolid

El sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) del Plan Nacional sobre Drogas detectó por primera vez nitazeno en España en dos muestras –un ‘tripi' (LSD) con los logos 'THE WORLD' y 'TEMPERANCE-The moon' y polvo amarillo– recogidas en mayo de 2025 en Valladolid. En su informe, este organismo subrayaba que “pequeñas cantidades pueden provocar rápidamente intoxicaciones potencialmente mortales, por parada cardiorrespiratoria, cuando se toman por vía oral o sublingual”. También añadían que los ‘tripis’ son "formatos psicodélicos" y a menudo son consumidos por personas sin experiencia previa con opioides”. La ingestión de uno solo “puede provocar una intoxicación grave”.

Del caso del joven fallecido en agosto de 2024, que fue analizado por el Grupo de Toxicología Clínica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra, se sabe que fue trasladado al hospital días antes de su fallecimiento tras perder la conciencia al consumir una dosis indeterminada de nitazeno. En las pruebas, sin embargo, no encontraron rastros de esta sustancia. Tras ser atendido, el joven fue dado de alta y murió poco después de volver a consumir otras drogas en su casa.

"Los jóvenes se pueden enganchar a la heroína sin saberlo al tomar estas pastillas en fiestas o zonas de ocio nocturno”, afirma el subinspector Isaac Cuevas

Aumenta el tráfico de catinonas

Más allá de los nitazenos, desde la Fiscalía también alertan del incremento de catinonas sintéticas intervenidas por los cuerpos de seguridad. Se trata de unas drogas estimulantes, similares a las anfetaminas y derivadas del khat, una planta africana. Los Mossos empezaron a detectarlas en Catalunya hace unos cinco años, tras la pandemia, ya que es un tipo de estupefaciente muy barato de producir y su precio se dispara en el mercado ilícito, aunque no llega a los altos precios de otras drogas sintéticas.

La policía ha constatado también un aumento de las catinonas de composición pura. Hasta hace poco, lo habitual era que se mezclaran con otras sustancias, como el éxtasis o la cocaína. “La afectación, dependiendo del componente químico, puede provocar que una pastilla tenga unos efectos más graves de lo que la gente piensa”, subraya el subinspector Cuevas.

La policía entiende que la percepción del riesgo ante estas drogas es menor porque su forma de consumo es menos agresiva que otras sustancias que se inyectan o se esnifan

El mando policial añade que a menudo se banaliza su consumo, que se ha expandido por toda Europa al estar relacionado con la noche y las zonas de ocio. De hecho, un gran número de consumidores son jóvenes que toman este tipo de estupefacientes cuando salen de fiesta. “Su consumo es menos agresivo que el de otras sustancias”, apunta el policía, ya que ni se inyectan ni se esnifan.

Para el subinspector, el consumidor “está mucho más abierto a la droga sintética, tiene la sensación de que tomarse una pastilla de fiesta es una decisión personal y no es dañino”. Además, subraya que no se suele ser consciente de que la demanda de estas drogas conduce a su tráfico.

Una redada policial contra las fiestas chemsex en Barcelona / El Periódico

Estas sustancias sintéticas suelen proceder de laboratorios situados en los Países Bajos: las mafias locales empezaron con la producción de marihuana y después se pasaron a estas drogas al requerir menos infraestructura y esfuerzos en la distribución. Principalmente, estos alijos se distribuyen por toda Europa ocultos en paquetes –ya que se trata de pastillas pequeñas– y camuflados con otros productos como sales de baño o fertilizante para las plantas. Cabe decir que las aduanas tienen dificultades para detectar la composición de estos productos.

'Chemsex' y festivales de música

En los últimos años, los Mossos también han detectado un aumento de las catinonas sintéticas en las llamadas fiestas 'chemsex' debido a su efecto estimulante –parecido a las anfetaminas–, desinhibidor y que permite alargar la actividad sexual. En este sentido, la policía catalana apunta a que otra vía de entrada de estas sustancias es a través del turismo homosexual que participa en este tipo de encuentros y que viaja con este tipo de sustancias escondidas en el equipaje. Apunta el mando policial que a menudo estas personas no son conscientes de estar traficando, ya que se trata de cantidades pequeñas que se distribuyen o venden a otros participantes durante el encuentro.

Las principales 'cocinas' de drogas de diseño se encuentran en Holanda y se distribuyen por Europa sobre todo por paquetería

En ocasiones, la alerta se activa porque el servicio de limpieza encuentra restos de estas pastillas en pisos turísticos de Barcelona en los que se ha celebrado un encuentro de este tipo. Los Mossos, tras comprobar que estas pequeñas cantidades son drogas de diseño, inician una investigación para tratar de encontrar a los traficantes. En este sentido, los agentes controlan a personas relacionadas con estos ambientes que viajan a Países Bajos o reciben paquetes de ese país.

Por otra parte, los Mossos tienen controladas organizaciones de narcotraficantes que, además de la marihuana y el hachís, también comercian con drogas sintéticas. Estas mafias suelen traer la producción de Holanda para distribuirla en zonas de ocio o festivales de música, un mercado emergente, ya que cada vez hay más. Pese a ello, los agentes recuerdan que en Catalunya apenas existen laboratorios para producir estos estupefacientes: se han desarticulado todos los intentos para establecer uno importante.

La policía no descarta que existan 'cocinas' más pequeñas en las que se reciben drogas sintéticas para intentar potenciar sus efectos con precursores, cuya obtención puede ser legal. Suelen proceder principalmente de China y otros países asiáticos y los agentes suelen tener controlados estos envíos para detectar laboratorios clandestinos asociados con el MDMA.