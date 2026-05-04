Catalunya destinará 55 millones de euros extra este año para los Servicios Sociales municipales y comarcales

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado este lunes que la Generalitat prevé una inversión extraordinaria de 55,6 millones para financiar los Servicios Sociales de ayuntamientos y entes comarcales de Catalunya. Según ha explicado la consellera durante la inauguración de la nueva residencia para personas con discapacidad intelectual Alb-Bosc de Mollet del Vallès, el Govern aprobará la medida la próxima semana. En concreto, aprobará una aportación adicional a través del Contrato Programa, la herramienta con la que la Generalitat financia habitualmente los Servicios Sociales de municipios y otros entes locales.

El suplemento, según ha indicado la consellera, nace del acuerdo con el mundo local y prevé el despliegue de medidas concretas. Entre ellas, el Govern proveerá con un millón de euros adicionales a los entes municipales para que refuercen sus políticas de acogida e inclusión a los inmigrantes que hayan accedido a la regularización extraordinaria. Este millón de euros, informan en un comunicado desde el Govern, se suma a los 11 millones que destina la Generalitat al 'Servei de migracions, acollida i vida digna compartida' y a otros 7,2 millones que vienen facilitados a los municipios desde el Departament d'Igualtat i Feminisme. En las últimas semanas, de hecho, han sido los ayuntamientos quienes han cargado con más presión para atender a todas las personas que quieren acogerse al proceso y que requerían el histórico del padrón o el informe de vulnerabilidad, que emiten las Administraciones locales.

Refuerzo para el plan 'Cura'

También se han reservado algo más de tres millones de euros para dotar de más profesionales a los equipos básicos de atención social (EBAS), que se encargan de dar la primera atención a personas que puedan requerir la ayuda de Servicios Sociales. En ese contexto, jugarán un papel clave para el éxito del plan 'Cura', el programa desplegado por el Govern para reducir las listas de espera de la dependencia. En concreto, estos equipos tendrán la misión de agilizar los trámites de los Programas Individuales de Atención (PIA), imprescindibles para recibir las prestaciones de la Generalitat para personas dependientes. El objetivo es que de cara a 2029, la media de espera caiga de los 397 días actuales, a los 60.

También está previsto el refuerzo de los Servicios de Atención Domiciliaria (SAD) con 22,5 millones de euros o bien la contratación de nuevos profesionales para los Equipos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA), con 10,6 millones de euros más. También está previsto que los Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS) se vean reforzados con 8,3 millones de euros adicionales para crear más plazas. Además, 9,3 millones de euros están pensados para que los ayuntamientos puedan emitir ayudas de urgencia social relacionadas con el encarecimiento de los precios derivado del conflicto en Oriente Medio y se destinarán 656.000 euros para dar respuesta a necesidades específicas en materia de sinhogarismo.

Nueva residencia en Mollet

El refuerzo del Contrato Programa se ha anunciado durante la inauguración de la residencia Alb-Bosc, que gestionará la Fundació Sanitària de Mollet del Vallès y que cuenta con 24 plazas concertadas por el departemtnde Drets Socials. Está pensado específicamente para personas con discapacidad intelectual y es unas de las 15 residencias (de todo tipo) que el Govern incluye en su propuesta de los presupuestos catalanes, que siguen ahora mismo en negociación. El objetivo de la conselleria es que para este 2026 se hayan podido abrir 1.000 plazas de residencia más y que para 2028 Catalunya alcance las 6.000 plazas totales.