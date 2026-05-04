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NARCOTRÁFICO

Café con heroína en Barajas: detenidos dos viajeros con 18 kilos de droga en sus mochilas

La droga fue localizada por agentes de la Policía Nacional en el equipaje de un hombre y una mujer procedentes de un vuelo internacional

Agentes de Barajas descubren heroína oculta en falsos paquetes de café

Agentes de Barajas descubren heroína oculta en falsos paquetes de café / Policía Nacional

Héctor González

Héctor González

Madrid
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El olor fue lo que les delató. No era el aroma habitual del café, pese a que los paquetes estaban preparados para aparentarlo. Era un olor fuerte, químico, demasiado intenso para pasar desapercibido en un control de equipajes del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La intervención tuvo lugar este domingo, cuando agentes del Grupo Operativo de Estupefacientes de la Policía Nacional inspeccionaban el equipaje de pasajeros procedentes de un vuelo internacional. Entre ellos viajaban un hombre y una mujer que portaban varias mochilas. En su interior, los policías encontraron 19 paquetes de café, todos perfectamente precintados.

La droga que se ocultaba dentro de los falsos paquetes de café.

La droga que se ocultaba dentro de los falsos paquetes de café. / Policía Nacional

La apariencia de los envoltorios no logró disipar las sospechas. El fuerte olor que desprendían llevó a los agentes a realizar un narcotest sobre el contenido de los paquetes. La prueba confirmó lo que ya intuían: no era café lo que transportaban, sino heroína.

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El pesaje posterior arrojó una cantidad cercana a los 18 kilogramos de sustancia estupefaciente. Tras confirmar el hallazgo, los dos viajeros fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Ambos pasaron posteriormente a disposición judicial.

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