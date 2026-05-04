Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde

El Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales para la tarde del lunes y la del martes. Los modelos indican que durante estas jornadas a partir del mediodía se irán formando nubes de tormenta y después descargarán con fuerza en varios puntos del territorio dejando hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. El lunes por la tarde están en aviso todas las comarcas de la Catalunya central, Ponent, así como el tercio sur y el Empordà. El martes por la tarde, en cambio, los avisos se concentran en toda la franja litoral y prelitoral. Todo apunta a que la situación se estabilizará de cara la miércoles aunque a partir del jueves podrían volver las lluvias.

Los meteorólogos advierten de que este lunes, en el arranque de la primera semana del mes de mayo, hasta media mañana es probable algún chubasco disperso en el Pirineo y Prepirineo occidental. Después, a partir de la tarde, se esperan chubascos y aguaceros en el Pirineo, Prepirineo, tercio oeste, interior de la mitad este y prelitoral que durante la tarde podrán afectar a zonas cercanas, con menor probabilidad en el litoral central y norte. Serán de intensidad entre débil y moderada, y por la tarde puntualmente fuerte, y se acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes, localmente abundantes en puntos del interior de la mitad este y del resto del prelitoral. En algunos puntos, los chubascos irán acompañados de tormenta y granizo. Hay avisos activados en decenas de comarcas desde el Empordà hasta el Pallars y el Montsià.

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La situación se repetirá de cara al martes. Tras una mañana marcada por las nubes, todo apunta a que por la tarde se volverán a formar chubascos y aguaceros en el interior del cuadrante noreste así como en el resto del Pirineo y Prepirineo. Los modelos indican que las lluvias desde estos lugares podrán llegar al litoral y al resto del tercio sur. Por lo general, serán débiles o moderados aunque en las zonas avisadas podrán ser localmente fuertes. Acumularán cantidades escasas o poco abundantes de precipitación, localmente abundantes. Irán a menudo acompañados de tormenta y puntualmente de granizo o piedra. Para el martes por la tarde están en aviso las comarcas del litoral y prelitoral.