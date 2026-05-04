Alumnos catalanes de sexto de primaria realizan por primera vez las pruebas de la evaluación general del sistema del Estado

Los alumnos de sexto de primaria de una muestra de centros catalanes realizan estos días las pruebas de la evaluación general del sistema educativo, unas nuevas pruebas que ha puesto en marcha el Estado en aplicación de la ley de educación, la Lomloe.

Se trata de una evaluación creada para analizar el funcionamiento del sistema educativo español y el grado de adquisición de competencias clave al final de la primaria y de la ESO.

Las pruebas son plurianuales: se harán este año en sexto y en 2028 en cuarto de ESO.

Competencia lingüística y STEM

Ante esto, Catalunya ha decidido no hacer coincidir la evaluación de final de etapa, motivo por el cual solo realizará la del curso que no se haga a escala estatal.

Las competencias evaluadas son la comunicación lingüística, la plurilingüe, la STEM y la digital.