Adif pone en marcha una web que informa a tiempo real de las limitaciones temporales de velocidad de Rodalies

Adif ha lanzado este fin de semana una web que informa a tiempo real --se actualiza cada semana-- de las limitaciones temporales de velocidad (LTV) que están presentes en toda la red ferroviaria española. El portal se ha hecho público tras meses de polémica. La propia empresa encargada de la infraestructura ferroviaria solicitó, y consiguió, que se cerrara un portal que también informaba de estas limitaciones impulsado por la plataforma de usuarios de Rodalies, Dignitat a les Vies. Tras semanas de bloqueo de la web, el presidente de la compañía estatal, Luis Pedro Marco, reconoció que cerrar el portal impulsado por los usuarios había sido un "error" y anunció que Adif estaba trabajando en una web propia que se ha acabado materializando este fin de semana.

Las limitaciones temporales de velocidad, según recuerdan fuentes de Adif, son restricciones que se imponen en aquellos puntos en los que se detecta algún defecto en la infraestructura o bien se están realizando trabajos de mejora o de mantenimiento que requieren que los trenes circulen más lentamente. También pueden activarse ante fenómenos meteorológicos adversos o cualquier otro imprevisto que lo requiera.

Adif pidió el cierre del portal de Dignitat a les Vies que también informaba de las LTV en Catalunya

Estas restricciones han sido protagonistas durante los últimos meses, ya que todos los problemas de infraestructura que hizo aflorar la crisis desatada tras el accidente de Gelida tuvieron que contar, en algún punto u otro, con alguna limitación. Los más de 690 puntos que revisaron los operarios de Adif tras el siniestro obligaron a tener activas simultáneamente hasta 216 de estas restricciones, cuando a principio de año –según recoge un anexo de la ampliación de Pla de Rodalies– había 133.

Ahora, según explicó el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una visita oficial al recién reabierto túnel de Rubí el jueves pasado, persisten en el entramado ferroviario catalán 147 limitaciones. La previsión, tal como explicó el número dos de Óscar Puente, es que para el mes de junio se hayan solucionado la cincuentena de restricciones directamente relacionadas con la crisis de Gelida.

Afectaciones en la R15

La web, según recuerdan fuentes de la compañía, muestra con un punto verde todas las limitaciones activas. Clicando sobre cada uno de estos puntos, se accede a información sobre la limitación en concreto, como la línea a la que afecta o los puntos kilométricos exactos que están afectados. A diferencia del portal que impulsó Dignitat a les Vies, la de Adif solo dispone los puntos sobre el mapa y no los organiza en tablas, con lo que no se puede contar cuántas restricciones hay en Catalunya, por ejemplo.

En la R15 prevalecen 11 limitaciones temporales de velocidad entre Móra La Nova y Reus, tramo que ha reabierto este lunes

El mapa, eso sí, arroja visualmente rápidas conclusiones sobre el estado de la red. Así, por ejemplo, se puede ver rápidamente que en el tramo de la R15 que ha reabierto este lunes --entre Móra la Nova y Reus-- siguen activas hasta 11 limitaciones temporales de velocidad, de las cuales seis obligan a los trenes a circular a menos de 30 km/h y otra, junto a la estación de Marçà - Falset, a 20 km/h. Además, en el tramo pendiente de restablecerse entre Móra y Riba-Roja d'Ebre, hay todavía otras ocho restricciones por levantar.

En los tramos que tienen que recuperar la normalidad este martes, también quedan algunas limitaciones pendientes de resolver. Es el caso del trayecto de la R4 entre Terrassa y Manresa, donde dejarán de circular trenes lanzadera, y en el que siguen activas cinco limitaciones, tres de ellas a 30 km/h. En cambio, en el tramo entre Ripoll y Ribes de Freser, que también recupera el tráfico ferroviario este martes, está limpio de restricciones, a tenor de la web de Adif.

Quejas de las plataformas

La reapertura de estos tramos, que según afirmó la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, permite recuperar el 96% del servicio de Rodalies tras más de tres meses marcados por los cortes y retrasos provocados, precisamente, por estas limitaciones de velocidad. De hecho, en un mensaje lanzado este lunes a través de sus redes sociales, la consellera ha dado por "normalizadas" todas las líneas de Rodalies y Regionals excepto la R2Sud, que circula a vía única por los túneles del Garraf. Con esto sobre la mesa, de hecho, el servicio de Rodalies volverá a ser de pago a partir del próximo sábado 9 de mayo.

Las plataformas de usuarios, sin embargo, denuncian que la Generalitat ha querido vender una imagen de "normalidad" antes de tiempo para volver a cobrar por el servicio. "Entendemos que el transporte público se tiene que pagar y tiene que ser asequible, pero también debe ser, de manera irrenunciable un servicio público de calidad y fiable", aseguraron en un comunicado desde Dignitat a les Vies, que afirmaban que estas eran condiciones que "todavía no se han alcanzado".

En concreto, la organización, que agrupa sobre todo a usuarios de los Rodalies y Regionals del corredor sur, denuncian que desde este lunes la R13 está cortada entre Sant Vicenç de Calders, Valls y La Plana - Picamoixons, en un corte que no fue anunciado hasta hace poco más de 10 días. Además, critican que la R15 haya reabierto todavía con limitaciones de velocidad. "Reabrir no es recuperar el servicio: es maquillaje", han asegurado.

Incidencias el primer día

Este primer día de "normalidad", se ha saldado con algunas incidencias. Las más notables se han dado por la mañana en la R2Sud, ya afectada por el corte de las líneas de Regionals en los túneles del Garraf. Una incidencia en la infraestructura en la estación de Sitges ha provocado demoras de más de 45 minutos y ha obligado durante varias horas a establecer un servicio de tren lanzadera entre Garraf y Vilanova i la Geltrú.

También se han registrado problemas en la R2Nord, la R11 y la RG1, que modifican sus horarios de este lunes por las obras de mejora del puente sobre el río Ter entre Flaçà y Sant Miquel de Fluvià. La R11 ha registrado retrasos y ha efectuado paradas en estaciones en las que teóricamente no se detiene, como en Montmeló. También se han registrado incidencias en la R1, que ha tenido que interrumpir su servicio entre Mataró y Arenys de Mar por un incidente en un tren en la estación de Caldes d'Estrac. Finalmente, la circulación ha podido ser restablecida por vía única.