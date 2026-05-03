Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaPistachosSarcopeniaVejez prematuraEl Último de la FilaLotería NacionalShakiraL'HospitaletDonald TrumpBarcelonaEl tiempoGuerra IránElecciones andaluzas
instagramlinkedin

En Directo

Movilidad

Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo

La DGT activa el operativo especial 1 de mayo y espera más de 6 millones de desplazamientos en toda España

Operación salida por el fin de semana de mayo.

Operación salida por el fin de semana de mayo. / Victor Lerena / EFE

Germán González

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La operación salida de este largo fin de semana del Primero de Mayo empieza este jueves a las tres de la tarde. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial que prevé que entre este jueves a las 12 horas y las 15 horas del viernes, Día de los Trabajadores, salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 580.000 vehículos. En España, se estiman seis millones de desplazamientos.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
  2. Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
  3. La Policía Nacional expulsa a más de 100 multirreincidentes extranjeros de Catalunya en lo que va de año
  4. Detenido por asesinar a su mujer en una calle de Esplugues de Llobregat
  5. La llamada de una joven a su padre, acusado de agredirla sexualmente durante una década: 'Llegabas a casa borracho, me dabas palizas y me violabas
  6. Rescatados tres jóvenes con hipotermia en la playa de Malgrat de Mar
  7. La tercera gran potabilizadora del Besòs estará gestionada por el AMB y operada por Aigües de Barcelona
  8. Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias y caída de las temperaturas

El tiempo, hoy en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias y caída de las temperaturas

ESPECIAL MULTIMEDIA | ¿Ha hecho España sus deberes para evitar otro verano de fuego en 2026?

ESPECIAL MULTIMEDIA | ¿Ha hecho España sus deberes para evitar otro verano de fuego en 2026?

Los intentos de salvar al urogallo en Catalunya fracasan: el número de machos se desploma un 60% en 20 años

Los intentos de salvar al urogallo en Catalunya fracasan: el número de machos se desploma un 60% en 20 años

En busca del fármaco que ralentice la vejez: "No se trata de ser inmortal, sino de actuar antes de que aparezca la enfermedad"

Granollers acoge por primera vez una salida de etapa del Tour de Francia

Granollers acoge por primera vez una salida de etapa del Tour de Francia

Siete consejos para alérgicos que se mudan y siguen un tratamiento con vacunas

Siete consejos para alérgicos que se mudan y siguen un tratamiento con vacunas

Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat

Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat