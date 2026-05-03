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Operación Retorno Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo

La DGT activa el operativo especial 1 de mayo y espera más de 6 millones de desplazamientos en toda España

Operación retorno por el fin de semana de mayo.

Operación retorno por el fin de semana de mayo. / Victor Lerena / EFE

Germán González

Germán González

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La operación retorno de este largo fin de semana del Primero de Mayo empieza a notarse en las carreteras desde este mediodía. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial que prevé que este domingo desde las 12 horas y hasta la madrugada regresen al área metropolitana de Barcelona unos 280.000 vehículos.

Siga en este directo la última hora de las carreteras.

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