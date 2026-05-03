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Operación Retorno Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras
Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo
La DGT activa el operativo especial 1 de mayo y espera más de 6 millones de desplazamientos en toda España
La operación retorno de este largo fin de semana del Primero de Mayo empieza a notarse en las carreteras desde este mediodía. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial que prevé que este domingo desde las 12 horas y hasta la madrugada regresen al área metropolitana de Barcelona unos 280.000 vehículos.
Siga en este directo la última hora de las carreteras.
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Tráfico lento de entrada en los principales accesos a Madrid tras el puente del 1 de mayo
La entrada a la Comunidad de Madrid está registrando complicaciones en la circulación con motivo de la operación retorno del puente del 1 de mayo, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.
En concreto, hay tráfico lento de entrada a Madrid en la A-1 por San Agustín de Guadalix, en la A-5 por Navalcarnero, en la A-6 por Majadahonda y Torrelodones y en la A-42 por Parla.
Por otro lado, un accidente en la A-1 por Somosierra en dirección a Burgos ha provocado el corte de esta carretera, por lo que se están produciendo algunas retenciones.
El operativo especial de la DGT arrancó el pasado jueves a las 15 horas y estará activo hasta las 24 horas de este domingo. En total, se han previsto 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la región.
Tráfico lento de entrada en los principales accesos a Madrid tras el puente del 1 de mayo
La entrada a la Comunidad de Madrid está registrando complicaciones en la circulación con motivo de la operación retorno del puente del 1 de mayo, según ha informado un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.
En concreto, hay tráfico lento de entrada a Madrid en la A-1 por San Agustín de Guadalix, en la A-5 por Navalcarnero, en la A-6 por Majadahonda y Torrelodones y en la A-42 por Parla.
Por otro lado, un accidente en la A-1 por Somosierra en dirección a Burgos ha provocado el corte de esta carretera, por lo que se están produciendo algunas retenciones.
El operativo especial de la DGT arrancó el pasado jueves a las 15 horas y estará activo hasta las 24 horas de este domingo. En total, se han previsto 1.180.000 movimientos de largo recorrido por carretera en la región.
Más de 90.000 vehículos han regresado ya a Barcelona
Desde las 12 horas y hasta las 15 horas de hoy han regresado al área metropolitana 90.565 vehículos. Una cifra que representa el 32,3% de los 280.000 vehículos que está previsto que regresen hasta esta madrugada.
Retenciones en la AP-7 en Roda de Berà por un accidente
La AP-7 en Roda de Berà, que mantenía un carril cortado por un accidente en sentido Martorell - Barcelona ha reabierto ese carril. Sin embargo, hay lentitud y retenciones desde Torredembarra.
En la N-340 hay cola en Creixell y Roda de Berà en sentido norte.
Varios kilómetros de colas en la AP-7 en Martorell dirección sur
Hay varios kilómetros de cola en la AP-7 en Martorell dirección sur por un accidente que corta un carril.
Un accidente causa retenciones en Santa Coloma de Gramenet
Un accidente provoca el cierre de un carril en la B-10 en Santa Coloma de Gramenet, con rtenciones en sentido sur hacia el nudo del Llobregat.
El 46% de los vehículos previstos han salido ya del área metropolitana de Barcelona
El 46% de los vehículos previstos por Trànsit han salido ya del área de Barcelona en la operación salida del puente del 1 de mayo. Con cifras entre las 12 del mediodía y las 20.00 horas de este jueves, unos 267.000 vehículos de los 580.000 que se esperan ya han abandonado la capital y su área metropolitana. La AP-7, con 18 kilómetros de circulación con retenciones a las ocho y media del anochecer, es la vía que acumula más afectaciones, seguida de la ronda del Litoral, con 14 kilómetros, y la ronda de Arriba, con 12 kilómetros entre Barcelona y los municipios próximos. La C-32 suma ocho kilómetros entre el Garraf, el Baix Llobregat y el Maresme.
Tres kilómetros de retenciones en la A-2
En la A-2 hay un carril cortado en Abrera, en dirección a Lleida, por un accidente, que provoca unos tres kilómetros de retenciones.
Se mantienen las retenciones en las rondas de Barcelona
Trànsit informa de retenciones en la Ronda de Dalt de Barcelona desde Esplugues hacia Horta en sentido Besós y desde Horta a Sarrià en dirección Llobregat. En la Ronda Litoral hay lentitud de Zona Franca al Nus de la Trinitat en sentido Besós y desde Sant Adrià a la Barceloneta, dirección Llobregat.
Problemas en las salidas de Barcelona
Hay retenciones en:
- C-58 en Sant Quirze del V. y de Montcada a Barcelona
- C-33 de Montcada a Barcelona
- C-17 de Mollet a Parets
- C-60 en Argentona hacia Mataró
- C-32 de Premià de Mar a Vilassar de Mar y en Mataró
- Pata norte de Badalona a Barcelona
- N-340 en l'Arboç dirección sur
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