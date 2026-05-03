Los intentos de salvar al urogallo en Catalunya fracasan: el número de machos se desploma un 60% en 20 años

El declive del urogallo se intensifica en Catalunya. Las medidas que desde hace años aplica la Administración para tratar de conservar a esta ave gallinácea carecen de resultados esperanzadores. En realidad, el último censo realizado por la Generalitat arroja una pérdida de ejemplares realmente preocupante y deja entrever que las acciones no están sirviendo para que la especie muestre algún signo de mejora o recuperación. Los datos a los que ha accedido EL PERIÓDICO muestran precisamente lo contrario: la caída de la población, en apenas 20 años, es ya de un 58%.

Expertos plantean la reintroducción del lince boreal como medida óptima para favorecer la recuperación de la especie

Durante el conteo de 2025, en el que participó un equipo de EL PERIÓDICO, se estimó la presencia de 245 machos en Catalunya, muy por debajo de los 360 de 2015, diez años antes. Si el dato se compara con 2005, la diferencia es aún más estremecedora: los 581 individuos contabilizados entonces se han reducido a más de la mitad. La radiografía es especialmente alarmante porque estos recuentos son los más robustos disponibles y abarcan el conjunto de la población de la especie en Catalunya.

Gráfico que muestra la evolución de la población de urogallos en Catalunya. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La metodología se basa en la localización de machos en los puntos de canto durante la primavera, el momento clave del ciclo reproductor del urogallo. Es ahora, durante los meses de abril y mayo, cuando los machos acuden a los 'cantaderos' para exhibirse y atraer a las hembras. Pero los datos corroboran que cada vez es más difícil escuchar el canto de esta especie emblemática. Fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica admiten que el urogallo ha desaparecido de más del 50% de los 'cantaderos' de los Pirineos catalanes. La regresión es especialmente intensa en las cotas más bajas, con retrocesos muy marcados en comarcas como el Pallars Jussà, el Solsonès y el Ripollès.

¿Reintroducir el lince?

La pérdida de hábitat adecuado, la presión humana en zonas sensibles –aquí se incluye la presencia de aficionados a la ornitología y fotógrafos que intentan retratar al esquivo animal–, la fragmentación del territorio, el cambio climático y el desequilibrio en las relaciones entre depredadores y presas forman parte de los motivos que explican esta tendencia tan grave que las recetas aplicadas hasta la fecha no han logrado revertir.

Una hembra de urogallo. / SEO Birdlife

Pau Vázquez, portavoz de la entidad ADLO Pirineo, defiende que la recuperación del urogallo exige ir más allá de las actuaciones puntuales sobre el hábitat y menciona la posibilidad de reintroducir el lince boreal, un carnívoro extinguido de la cordillera hace menos de 100 años, para tratar de contribuir al ecosistema óptimo para este pájaro en caída libre. "El sentido de introducir el lince boreal es recuperar una especie autóctona, pero también puede tener un efecto clave sobre el urogallo", sostiene Vázquez.

Según explica, este carnívoro podría ayudar a desplazar o controlar mesocarnívoros como zorros y garduñas, que ejercen presión el urogallo durante la época de incubación de los huevos y la cría de los polluelos. El experto considera que la propuesta, que ya se está debatiendo en el parque natural del Alt Pirineu, puede convivir con la presencia del osoy el lobo, que regulan las poblaciones de ungulados como corzos y ciervos.

Vázquez es crítico con parte de las políticas de conservación desplegadas hasta ahora: "Es cierto que se ha intentado ordenar la presencia de fotógrafos y excursionistas, pero de forma poco contundente". Sobre los proyectos de mejora de las zonas de cría, considera que se deben replantear. "Llevamos años impulsando actuaciones por protocolo y se gasta dinero en aclarar bosques o recuperar plantaciones de arándanos, pero el urogallo no se recupera", resume.

El naturalista, además, asegura que estos trabajos se llevan a cabo en zonas sensibles: "Es una contradicción entrar en el bosque para intervenir en el hábitat, aunque sea en positivo, porque estas acciones se suman a las tareas de gestión forestal que se realizan en otros puntos y al final terminamos ocupando todo el terreno del urogallo, como está sucediendo en el bosque de Virós". Para ADLO Pirineo, es esencial limitar los aprovechamientos forestales a pocos metros de áreas importantes para la especie y también las restauraciones de hábitat.

Limitar el acceso

"No queda más remedio que cerrar valles o limitar el acceso a ciertas áreas", sugiere Vázquez, que menciona lugares como las dos vertientes de Port Ainé como puntos donde sería necesario reducir la intervención humana y dejar evolucionar el bosque.

Un ejemplo de las acciones bienintencionadas que han provocado molestas a esta ave tan sensible es el método de seguimiento. En los últimos años, la Generalitat ha cambiado de enfoque y se han dejado atrás las capturas en los 'cantaderos' para marcar con GPS a ejemplares. Desde 2004, se llegaron a practicar 94 capturas con marcaje de urogallos en Catalunya. Según los datos oficiales, durante el proceso, murieron seis urogallos por estrés. Y la cifra no incluye posibles efectos indirectos posteriores, más difíciles de determinar. La práctica se abandonó en 2022.

Un macho de urogallo. / Annais Pascual / SEO Birdlife

La Generalitat justifica el giro por dos motivos principales: la recatalogación de la especie por su riesgo de extinción y el hecho de que ya se habían alcanzado, en términos generales, los objetivos científicos como el desarrollo de modelos demográficos o el estudio de causas de mortalidad. Actualmente, solo se prevé colocar emisores a machos o hembras con alteraciones de conducta.

En los Pirineos franceses y en la cordillera Cantábrica–el último censo en esta cordillera mostró una ligerísima mejora–, en cambio, siguen activas las campañas de captura y marcaje, también vinculadas a la retirada de algunas puestas para el centro de cría de Valsemana (León). Mientras tanto, en Catalunya, la comunidad autónoma de España que concentra más ejemplares, el canto del urogallo sigue desapareciendo de los bosques alpinos pese a las acciones desarrolladas.