Ferrocat activado
Un atropello en Cornellà causa retrasos en los trenes de la línea de FGC entre Barcelona e Igualada
La incidencia se ha producido a la altura de la estación de Almeda y ha obligado a cortar la circulación durante un rato entre la Avinguda Carrilet de l'Hospitalet y la parada de Cornellà Riera
La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del Llobregat-Anoia, que une la capital catalana con Igualada registra este domingo retrasos en la circulación, después de haber tenido que ser cortada entre las estaciones de L'Hospitalet Avinguda Carrilet y Cornellà Riera a causa del atropello de una persona en la parada de Almeda, según ha informado la operadora a través de la red social X.
La incidencia ha obligado a activar el plan Ferrocat en estado de prealerta hasta el total restablecimiento del servicio.
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