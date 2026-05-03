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Un atropello en Cornellà causa retrasos en los trenes de la línea de FGC entre Barcelona e Igualada

La incidencia se ha producido a la altura de la estación de Almeda y ha obligado a cortar la circulación durante un rato entre la Avinguda Carrilet de l'Hospitalet y la parada de Cornellà Riera

Archivo - Tren de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Archivo - Tren de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) / EUROPA PRESS - Archivo

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La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del Llobregat-Anoia, que une la capital catalana con Igualada registra este domingo retrasos en la circulación, después de haber tenido que ser cortada entre las estaciones de L'Hospitalet Avinguda Carrilet y Cornellà Riera a causa del atropello de una persona en la parada de Almeda, según ha informado la operadora a través de la red social X.

La incidencia ha obligado a activar el plan Ferrocat en estado de prealerta hasta el total restablecimiento del servicio.

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