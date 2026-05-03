Un atropello en Cornellà causa retrasos en los trenes de la línea de FGC entre Barcelona e Igualada

La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del Llobregat-Anoia, que une la capital catalana con Igualada registra este domingo retrasos en la circulación, después de haber tenido que ser cortada entre las estaciones de L'Hospitalet Avinguda Carrilet y Cornellà Riera a causa del atropello de una persona en la parada de Almeda, según ha informado la operadora a través de la red social X.

La incidencia ha obligado a activar el plan Ferrocat en estado de prealerta hasta el total restablecimiento del servicio.