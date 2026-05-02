Un 14% de los vehículos de los Mossos d'Esquadra están en el taller mecánico

Los vehículos policiales también requieren de mantenimiento o sufren accidentes. Es por eso que no se puede contar a diario con el parque móvil policial al completo. Según la Dirección General de la Policía de la Conselleria d'Interior, la media diaria de vehículos en el taller mecánico se aproxima al 14%, incluyendo reparaciones o revisiones. "La rotación de los vehículos en taller es elevada. De hecho, más del 50% de las inmovilizaciones de vehículos quedan resueltas rápidamente y los vehículos vuelven a estar operativos dentro del periodo de 1 a 3 días", señala la consellera de Interior Núria Parlon en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Las averías más frecuentes son 26% de mecánica y motor en general; 22% de neumáticos y ruedas; 14% de complementos interiores, complementos exteriores y plancha y 6% de frenos. El resto de entradas en taller son revisiones. Estos datos incluyen la totalidad de flota, tanto de propiedad como de renting.

Según la Dirección General de la Policía, "en la flota de propiedad se concentran los vehículos con un mayor recorrido en servicio, con requerimientos de mantenimiento más largos y exigentes". Pese a estas cifras, remarcan que "existe disponibilidad" de vehículos policiales en todo el territorio y puntualmente, ante la necesidad de más vehículos, "son las regiones policiales y las comisarías generales las que distribuyen el parque móvil de lo que disponen".

Los responsables de la policía catalana también señalan que la mayoría de las 185 motocicletas logotipadas BMW de las unidades de tráfico de los Mossos son de 2009, mientras que en 2020 se adquirieron unos 30 vehículos que se incorporaron a este parque móvil.

Renovación de vehículos

En los últimos años la Prefectura de la Policía en coordinación con la Dirección General de la Policía ha planificado la renovación y ampliación de la flota de vehículos para los próximos años, tanto por las necesidades operativas detectadas como por el incremento de plantilla previsto de 25.000 mossos en 2030. En concreto se calcula que habrá un 25% más de vehículos policiales en ese año

En los presupuestos del Departament d'Interior presentados a inicios de marzo se indicó que para el periodo 2026-2030 había previsto una renovación e incremento de la flota de vehículos constante y progresiva desde los 632 de este año a los 779 que se adquirirán en 2030. La Dirección General de la Policía remarca que se pasará de un parque móvil con 4.287 vehículos este año a 4.844 en 2030.

Para Parlon, esta planificación "establece una renovación anual significativa de vehículos que permite compensar las bajas derivadas de la antigüedad, accidentes o grandes averías". Además, añade que el objetivo de este incremento de vehículos es "disponer de una flota progresivamente más saneada, moderna y adecuadamente dimensionada para garantizar la cobertura de todas las necesidades operativas de los Mossos en todo el territorio".