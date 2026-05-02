Los universitarios franceses podrán almorzar por un euro a partir del lunes

Todos los estudiantes, independientemente de sus ingresos, podrán comer en los restaurantes universitarios por solo un euro a partir del lunes, una medida reclamada por las organizaciones estudiantiles e integrada en el presupuesto de 2026 como una concesión del gobierno a los diputados socialistas.

La comida a un euro en los restaurantes gestionados por los Centros Regionales de Obras Universitarias y Escolares (Crous) ya existe para los estudiantes becados y con dificultades económicas. Los demás estudiantes pagaban hasta ahora 3,30 euros; habían disfrutado provisionalmente de las comidas a un euro durante la Covid.

El primer ministro Sébastien Lecornu había anunciado en enero varias medidas a favor del poder adquisitivo reclamadas por el Partido Socialista, entre ellas la comida a un euro. Una medida solicitada por las organizaciones estudiantiles para luchar contra la precariedad de los estudiantes.

Para 2026, se asignan 50 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos —el coste real de una comida es de unos 8 a 9 euros—, contratar personal e invertir en material de restauración.

Además de los 7.500 agentes que trabajan en los cerca de 800 puntos de venta, los Crous podrán contratar 204 puestos equivalentes a tiempo completo (ETP), una cifra calculada sobre una afluencia de un 12% más de estudiantes no becados.

Saturación

Para Raymond Rivière, secretario federal de la CFDT y representante sindical en el Crous de Amiens-Picardía, la medida es "insuficiente". El mayor desafío es el “riesgo de saturación”, ya sea en términos de capacidad de acogida, cantidad de comidas a servir, colas, o espacio de almacenamiento disponible, recordó la presidenta del Cnous, Bénédicte Durand, durante una visita al restaurante universitario “l’Amazone”, de la Universidad de Burdeos en Talence.

Debido a los horarios, más del 50% de los pagos en caja a nivel nacional se realizan entre las 12:00 y las 13:00, mientras que las colas ya son frecuentes ante los Crous y el personal a veces está bajo presión. "El público becado, para mí, sigue siendo un público prioritario. Creo que realmente hay que velar (...) por que no haya un efecto de desplazamiento de los becados”, había insistido durante una visita a Seine-Saint-Denis en febrero el ministro de Enseñanza Superior Philippe Baptiste.

Prueba piloto

Esta generalización de la comida a un euro, en el mes de mayo, llega en un periodo de menor actividad. Las próximas semanas podrían servir de prueba antes del inicio del curso universitario en otoño, cuando la afluencia es mayor.

“No tengo un gran presupuesto para vivir, venía aproximadamente una vez por semana a comer al Crous, pero ahora claramente a un euro la comida, es imbatible”, declaró a la AFP Juliette, estudiante de ciencias de la vida en Burdeos.

Suzanne Nijdam, presidenta de la Fage, la principal organización estudiantil, celebra ante la AFP la puesta en marcha de esta medida, que espera que se mantenga más allá de 2026, pero lamenta una dotación “insuficiente para cubrir plenamente las necesidades”.

“Algunos estudiantes, especialmente en salud, están tan lejos de los campus universitarios tradicionales que a todos les resultará difícil beneficiarse realmente de esta tarifa”, teme.

La misma preocupación desde la Unión Estudiantil: “por falta de medios, los Crous ponen en marcha mecanismos de compensación que terminan por debilitar este avance para los derechos de los estudiantes”, como los de Rennes o Mulhouse que han “anunciado poner fin al sistema de comida para llevar”.

“La efectividad de la medida”, para los estudiantes en campus sin restaurante gestionado por los Crous, “es una verdadera cuestión”, añade Nicolas Oget, co-coordinador de la red de vicerrectores de universidad encargados de la vida estudiantil.

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En 2025, las estructuras gestionadas por los Crous sirvieron más de 44 millones de comidas (+1,4 % respecto a 2024), de las cuales la mitad en beneficio de estudiantes becados y en situación precaria.