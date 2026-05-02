Sunsi Albets, fotógrafa de bodas: "Si no quieres cortar el pastel, no lo cortes... Huid de los protocolos, sed vosotros"

Cuando la fotógrafa de bodas Sunsi Albets Ribera (Solsona, 1974) habla de su trabajo, lo hace con pasión. «Es que lo vivo así, vivo las bodas con empatía, porque eso me ayuda a conectar con las parejas», explica. Lleva ya 24 años dedicándose al mundo de la fotografía y ha inmortalizado casi 700 bodas. Por eso tiene claro qué deben hacer y qué no las parejas que quieren decirse el «sí, quiero» y tiene preparados cinco consejos. Un aviso: su trabajo forma parte de uno de ellos.

Formada en la escuela internacional Grisart de Barcelona, el arte es algo que Albets siempre ha llevado en las venas. De adolescente pintaba, pero unos fascículos sobre el arte fotográfico la acabaron llevando a las cámaras. «Fue casualidad descubrirlas», dice esta solsonense inquieta que no para de buscar cuál es la última tendencia del sector. «Es lo que me mantiene atrapada y viva», reconoce.

Durante el último cuarto de siglo, especialmente en los últimos diez años, ha visto evolucionar artísticamente el sector y cómo ha crecido el reconocimiento del fotógrafo de bodas. «Cuando empecé, la fotografía de bodas no tenía ningún glamour y, si querías dedicarte a la artística o a la documental, lo tenías que compaginar, junto con las fotos de estudio y de familia, para ganarte la vida», recuerda. No se arrepiente del camino escogido: «Se ha pasado de un tipo de fotografía estática a tener libertad, más creativa y en constante evolución. Cada dos o tres años cambian las tendencias. Supongo que es culpa de las redes, pero, como todo, esto también va muy rápido».

Una muestra del trabajo de Sunsi Albets. / SUNSI ALBETS

Su secreto para conseguir unas buenas fotos de boda, dice, es que siempre intenta «ser parte de la celebración, conectar con la pareja y no parar de mirar». Sabe cuándo la imagen importante no es quien habla, sino la cara que pondrán los novios al escucharlo. Cuándo habrá una mirada o un beso. Por eso la contratan también parejas extranjeras. Y es que Catalunya es un destino wedding.

Cinco consejos para disfrutar de la boda

Para futuros novios, tiene cinco consejos. El primero, dejarse ayudar. Albets recomienda ponerse en manos de un especialista en eventos. «Va bien para la salud de la pareja», afirma. «Empiezas a preparar una boda con mucha ilusión, pero sacrificas mucho tiempo y acaba haciéndose pesado».

El segundo: «Haced la boda a vuestra manera, sin protocolos, que sea auténtica». Explica que ha visto demasiadas parejas que acaban haciendo cosas porque todo el mundo las hace y no sale bien: «¿Por qué tienes que abrir el baile tú, si te da vergüenza? Si no quieres cortar el pastel, no lo cortes... Huid de los protocolos, sed vosotros».

También es importante dejar fluir la fiesta. «Los nervios forman parte de la celebración, pero no hace falta sufrir por todo. Todos los profesionales saben qué deben hacer en cada momento. He visto personas muy estresadas en lugar de disfrutando. El día pasa muy rápido y hay que absorber cada momento».

Y la comida. «Es de las cosas que todo el mundo recuerda», hace notar Albets. Por eso aconseja «darle importancia, te gastes más o menos presupuesto».

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Y por último, «la fotografía y el vídeo». La solsonense recomienda asegurar «cuanto más material gráfico, mejor». «Es -remarca- lo que os quedará para siempre, lo que dentro de 10 años, 20 o 30 años os hará recordar cada momento de la boda». Y, en este punto concreto, un consejo extra: «buscar a alguien con quien haya conexión, con quien os sintáis cómodos y cuyo estilo os represente»