La regulación en la gestión de residuos genera un "incremento importante" de vertidos incontrolados en las comarcas de Girona

Los Mossos d'Esquadra han detectado un "incremento importante" de vertidos incontrolados en las comarcas de Girona, a raíz del aumento de regulación que existe en gestión de residuos por parte de las diferentes administraciones. Desde la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la Región Policial de Girona alertan de que estos vertidos son habituales en zonas boscosas apartadas, pero también que cada vez están más cerca de las ciudades. De hecho, el jefe de la unidad en Girona, Antoni Martín, remarca que no es extraño encontrarse solares en polígonos llenos de residuos que deberían estar en el punto limpio. Martín señala que lo que más se hallan son restos de plantaciones de marihuana, residuos derivados de talleres ilegales y material de construcción.

La URMA de los Mossos de Girona tiene su sede en la comisaría de Mas Xirgu. No hace falta ir demasiadas calles más allá para encontrar al menos un par de solares llenos de basura y residuos. En uno incluso hay varios vehículos de la empresa Girona+Neta aparcados y dejados en un espacio donde no deberían estar por normativa. Y es que la realidad es que los vertidos incontrolados en el medio natural son cada vez más habituales, especialmente a raíz de una mayor regulación en materia de residuos.

Cuando los policías se encuentran con un montón de basura donde no toca, inspeccionan el lugar e intentan determinar quién es el responsable. Habitualmente acaban encontrando indicios que les conducen a empresas o personas sospechosas de haber dejado los residuos en los que no toca.

"Por normativa fuera no se puede dejar ni un palito", señala el jefe de la URMA en Girona, Antoni Martín. Si los policías acaban encontrando al responsable, se ponen en contacto con él para que se haga cargo de la retirada del material, lo lleve al punto limpio y se notifica el incidente al ayuntamiento que corresponde.

Marihuana, talleres y construcción

Martín explica que entre lo que más se encuentran los restos de plantaciones de marihuana, como tierra y macetas, pero también residuos vinculados a talleres de vehículos, como ruedas y fluidos. Otro de los elementos característicos de estos vertidos son materiales de construcción y trastos por lo general que algunas empresas dejan donde no toca.

Sin embargo, el jefe de la URMA en Girona explica que muchas de estas empresas se dedican a la retirada de material para otras empresas, pero no están dadas de alta y, por eso, realizan vertidos en estos espacios. Sin embargo, otros sí son legales, pero lo hacen igualmente para ahorrarse los gastos del coste de la gestión o del punto limpio y, así, se quedan el margen que cobran igualmente a la empresa a la que le retiran los trastos.

Un buen ejemplo se produjo el 26 de marzo cuando los agentes detectaron un importante vertido junto a las vías del AVE a su paso por Riudellots de la Selva. Los Mossos encontraron, en su mayoría, restos de residuos de escombros, de madera, además de placas de pladur, láminas metálicas y diversos materiales de obra.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes pudieron certificar que se trataba de una empresa de Girona. Los Mossos avisaron al responsable, un hombre de 53 años, que tuvo que retirar los residuos a través de un gestor autorizado.

En el caso de la marihuana, Martín señala que cuesta encontrar al responsable y remarca que "hay mucha". En cualquier caso, si encuentran indicios que puedan conducir a encontrar a quien lo ha volcado, avisan a los compañeros de la División de Investigación Criminal (DIC) para que asuman el caso.

Rieras y zonas boscosas

Pese a que patrullan a raíz de la demarcación, la unidad de Medio Ambiente de Girona sabe que hay "puntos recurrentes" donde se detectan vertidos. Uno de los espacios más habituales es en zonas boscosas sólo accesibles en vehículo y que permiten esconder el residuo. En estos casos, lo más preocupante -aparte del mal en el medio- es que se quiera encender fuego para eliminarlo y que genere un incendio forestal.

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Donde también se multiplican los esfuerzos de los agentes es en las rieras, donde se encuentran que se echan fluidos y líquidos que contaminan el entorno. En estos casos, aparte de alertar al ayuntamiento de turno y la Agència de Residus de Catalunya (ARC), también se pone en conocimiento de la ACA.