Más perros para detectar jabalís muertos: los Agentes Rurales refuerzan el dispositivo canino contra la peste porcina africana

Dentro del operativo de control de la peste porcina africana (PPA), los Agentes Rurales han incorporado cuatro nuevos binomios caninos para aumentar la detección de jabalís infectados con esta patología sobre el terreno. Estos nuevos equipos, que se incorporan mediante la contratación de servicios a empresas altamente especializadas, reforzarán las unidades del Grupo Especial Canino (GEK9) de los Agentes Rurales, que dispone de tres binomios propios especializados en la detección de cadáveres de fauna.

En total, el dispositivo cuenta ahora con siete binomios caninos, lo que permite intensificar la búsqueda de cadáveres de jabalí para frenar la propagación del virus. Ante la evolución del brote y la ampliación de la superficie afectada se ha incrementado la presencia de perros para detectar estos restos biológicos así como animales muertos. Agentes Rurales remarcan la eficacia de los canes en estos trabajos de localización, ya que por el momento, han encontrado el 90% de los casos positivos.

Además, señalan la importancia de estos animales entrenados en zonas forestales de alta densidad y de difícil acceso, donde la detección visual de fauna muerta es especialmente compleja. Los binomios caninos están formados por un guía y un perro especialmente adiestrado y permiten localizar con gran precisión cadáveres y restos biológicos de jabalí, incluso en entornos con visibilidad reducida u orografía complicada. Además, hacen la búsqueda sin provocar la dispersión de los animales, reduciendo así el riesgo de movilidad incontrolada de la fauna.

Esta capacidad de detección precoz y no invasiva de los binomios caninos es una de las herramientas más eficaces para contener la PPA, según los Agentes Rurales, ya que facilita la retirada rápida de posibles focos de contagio sin generar desplazamientos adicionales de jabalíes y contribuye a reducir el riesgo de transmisión del virus entre la fauna salvaje.

Perros contratados

Durante los primeros meses de la emergencia, el cuerpo de Agentes Rurales ha contado con el apoyo puntual de unidades caninas de otros cuerpos policiales, militares y de emergencia de territorios cercanos y de Andorra. Sin embargo, la necesidad de mantener una respuesta sostenida en el tiempo hace que los Agentes Rurales contraten servicios profesionales especializados, que permiten reforzar de manera estable y planificada las tareas de prospección. Con esta reciente incorporación, hasta el momento han trabajado un total de 19 binomios en el operativo para contener el virus de la PPA.

La búsqueda de cadáveres se lleva a cabo mediante prospecciones sistemáticas del territorio, organizadas en cuadrículas para asegurar una cobertura exhaustiva de las zonas afectadas. Cuando se localiza un ejemplar de jabalí o restos biológicos, se activan de manera inmediata los protocolos de bioseguridad para su retirada y gestión, de acuerdo con la normativa estatal y europea vigente.

Estas actuaciones se enmarcan en una estrategia global de contención, que incluye también el control de la movilidad de la fauna, la reducción de la densidad de población de jabalí y la limitación de accesos a determinadas zonas, explican Agentes Rurales.

Otras medidas

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación hizo efectivo la semana pasada un encargo de emergencia por valor de 7 millones de euros a la empresa pública TRAGSA para reforzar los equipos encargados de la erradicación de la enfermedad. Esta semana ya se han incorporado 40 efectivos con la previsión de llegar hasta 170, 50 vehículos, 50 trampas y medios tecnológicos.

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El Govern señala que la peste porcina africana es una enfermedad vírica que afecta a cerdos domésticos y jabalíes y que puede tener un impacto muy grave sobre el sector ganadero. Catalunya concentra cerca del 40% de la producción porcina de España, lo que acentúa la necesidad de actuar con rapidez, coordinación y con el máximo nivel de recursos disponibles.