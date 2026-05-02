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Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo

La DGT activa el operativo especial 1 de mayo y espera más de 6 millones de desplazamientos en toda España

Operación salida por el fin de semana de mayo.

Operación salida por el fin de semana de mayo. / Victor Lerena / EFE

Germán González

Germán González

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La operación salida de este largo fin de semana del Primero de Mayo empieza este jueves a las tres de la tarde. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial que prevé que entre este jueves a las 12 horas y las 15 horas del viernes, Día de los Trabajadores, salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 580.000 vehículos. En España, se estiman seis millones de desplazamientos.

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