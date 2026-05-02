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Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras
Más de 580.000 vehículos saldrán de Barcelona en el puente del Primero de Mayo
La DGT activa el operativo especial 1 de mayo y espera más de 6 millones de desplazamientos en toda España
La operación salida de este largo fin de semana del Primero de Mayo empieza este jueves a las tres de la tarde. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit y los Mossos d’Esquadra han establecido un dispositivo especial que prevé que entre este jueves a las 12 horas y las 15 horas del viernes, Día de los Trabajadores, salgan del área metropolitana de Barcelona cerca de 580.000 vehículos. En España, se estiman seis millones de desplazamientos.
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Varios kilómetros de colas en la AP-7 en Martorell dirección sur
Hay varios kilómetros de cola en la AP-7 en Martorell dirección sur por un accidente que corta un carril.
Un accidente causa retenciones en Santa Coloma de Gramenet
Un accidente provoca el cierre de un carril en la B-10 en Santa Coloma de Gramenet, con rtenciones en sentido sur hacia el nudo del Llobregat.
El 46% de los vehículos previstos han salido ya del área metropolitana de Barcelona
El 46% de los vehículos previstos por Trànsit han salido ya del área de Barcelona en la operación salida del puente del 1 de mayo. Con cifras entre las 12 del mediodía y las 20.00 horas de este jueves, unos 267.000 vehículos de los 580.000 que se esperan ya han abandonado la capital y su área metropolitana. La AP-7, con 18 kilómetros de circulación con retenciones a las ocho y media del anochecer, es la vía que acumula más afectaciones, seguida de la ronda del Litoral, con 14 kilómetros, y la ronda de Arriba, con 12 kilómetros entre Barcelona y los municipios próximos. La C-32 suma ocho kilómetros entre el Garraf, el Baix Llobregat y el Maresme.
Tres kilómetros de retenciones en la A-2
En la A-2 hay un carril cortado en Abrera, en dirección a Lleida, por un accidente, que provoca unos tres kilómetros de retenciones.
Se mantienen las retenciones en las rondas de Barcelona
Trànsit informa de retenciones en la Ronda de Dalt de Barcelona desde Esplugues hacia Horta en sentido Besós y desde Horta a Sarrià en dirección Llobregat. En la Ronda Litoral hay lentitud de Zona Franca al Nus de la Trinitat en sentido Besós y desde Sant Adrià a la Barceloneta, dirección Llobregat.
Problemas en las salidas de Barcelona
Hay retenciones en:
- C-58 en Sant Quirze del V. y de Montcada a Barcelona
- C-33 de Montcada a Barcelona
- C-17 de Mollet a Parets
- C-60 en Argentona hacia Mataró
- C-32 de Premià de Mar a Vilassar de Mar y en Mataró
- Pata norte de Badalona a Barcelona
- N-340 en l'Arboç dirección sur
Colas en la B-23
Hay también colas en la B-23 entre Molins de Rei i el Papiol.
Colas en la A-2 en Sant Joan Despí
Hay colas en los dos sentidos de la circulación en la A-2 entre Cornellà y Sant Joan Despí. Más adelante, hay más de 3,5 km de retención en Castellbisbal dirección Lleida por un accidente.
Menos vehículos circulando porque el 2 de mayo cae en sábado
A las tres de esta tarde ha comenzado la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo del puente del 1 de mayo que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera. Esta cifra es inferior a la de años anteriores debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región. No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado. Las primeras horas de esta tarde será cuando se produzcan más retenciones, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades, unas complicaciones que se incrementarán a medida que avance el día. La DGT advierte de que la franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15:00 y las 23:00 horas de este jueves.
Retenciones en las salidas de Barcelona por las rondas
Trànsit advierte de que hay retenciones en la B-20/C-32 desde Esplugues a Sant Boi de Llobregat dirección a Sitges. La retención afecta también a la ronda de Dalt en sentido Llobregat.
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