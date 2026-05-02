Liberada en el mar del Norte 'Timmy', la ballena varada en Alemania desde el 23 de marzo

La ballena varada desde hace semanas en las costas alemanas fue liberada este sábado en aguas abiertas del mar del Norte, ha informado una promotora de la misión de rescate, que remolcó en una barcaza al animal. Apodada 'Timmy' por los medios alemanes, la ballena fue descubierta el 23 de marzo en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck, en el norte del país.

El cetáceo se liberó varias veces, pero volvía a quedar atrapado. Algunos expertos consideraron que estaba ya en agonía y las autoridades alemanas dieron por inútil el rescate.Sin embargo, ante el interés y la empatía despertados por 'Timmy', dos empresarios lanzaron una última operación para remolcar a la ballena desde las costas bálticas al mar del Norte.

Karin Walter-Mommert, una de las empresarias que financió la iniciativa, aseguró a la AFP que 'Timmy' abandonó la barcaza de remolque sobre las 08H45 (06H45) frente a las costas de Dinamarca.

Alemania, en vilo por la ballena

El animal expulsó aire al salir de la barcaza y nada ahora de forma autónoma y libre. Por el momento, va en la "dirección correcta" y "debería seguir luego bordeando la costa noruega en dirección al Ártico", explicó. El regreso al mar del animal es el desenlace de una saga que tuvo a Alemania en vilo desde finales de marzo.

Desde que quedó varada por primera vez, la ballena se ha convertido en un fenómeno nacional. Televisiones, medios digitales y numerosos 'influencers" dieron seguimiento a las operaciones de rescate. La decisión de las autoridades de abandonar estos intentos a principios de abril provocó indignación, y finalmente estas aceptaron el plan financiado por los dos acaudalados empresarios.

Este tampoco estuvo exenta de críticas. Varios expertos señalaron que el animal estaba demasiado debilitado y que el plan de la barcaza solo iba a aumentar su sufrimiento. Pero dos veterinarios que examinaron al mamífero desde una docena de metros consideraron que era "transportable desde el punto de vista médico".

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Según Walter-Mommert, la ballena presentaba el sábado por la mañana "pequeñas heridas, probablemente causadas por el transporte en el mar agitado, pero solo superficiales". Un transmisor GPS permitirá ahora seguir la trayectoria del cetáceo.