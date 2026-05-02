Laia Ferré, doctora especializada en alergología: “Aproximadamente un 10% de la población tiene algún tipo de asma”

La Dra. Laia Ferré, especializada en alergología, es actualmente la jefa del servicio de alergología de Althaia, en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Empezó en el año 2005 a trabajar en este servicio en la Fundación Althaia y desde el año 2006 también tiene una consulta de alergia pediátrica en la Clínica Sant Josep.

¿Ha habido un incremento de casos de asma en los últimos años?

Sí, en las últimas décadas se ha visto un incremento, sobre todo en las alergias. Cuando aumenta la alergia respiratoria, aumenta la rinitis y eso puede comportar también un incremento del asma. Cada vez hay más personas con múltiples alergias: entre un 25% y un 30% de la población las tiene, y aproximadamente un 10% tiene algún tipo de asma.

¿El aumento de casos ha sido progresivo?

En cuanto a las cifras, es un aumento progresivo y sostenido, sin dejar de aumentar. Lo que sí que podemos observar, desde Manresa, es la complejidad de los casos. Es difícil dar de alta a una persona por todas las condiciones que puede tener a la vez.

¿Se podría considerar un problema de salud pública?

En parte, sí. El asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que se puede desencadenar por muchos factores. Todo lo que nos rodea y respiramos, en el fondo, nos puede ocasionar un daño en esta mucosa respiratoria. Además, la enfermedad es crónica y acostumbra a aparecer a edades muy jóvenes, hecho que supone un problema en el ámbito del gasto sanitario.

¿Cuál es la diferencia exacta entre asma y alergia?

Hay diversos tipos de asma. Por un lado, está el asma que no tiene ninguna característica alérgica y en el que las personas presentan síntomas cuando se resfrían, tienen gripe, una infección respiratoria, están en un ambiente con mucho humo o hacen ejercicio físico. Por otro, están las personas que tienen síntomas de asma cuando están expuestas a aquello a lo que son alérgicas. La enfermedad es la misma, pero el desencadenante es diferente.

¿Qué perfiles de población son los más afectados?

Para tener un asma alérgica hay más predisposición si se tienen antecedentes familiares. También hay diferentes tipos de asma en función de la edad. El asma alérgica es más habitual que empiece en niños, adolescentes o adultos jóvenes. También puede aparecer en adultos de edad más avanzada, pero no es tan común.

Entonces, ¿qué tiene de diferente el asma en niños y en adultos?

El asma o las bronquitis de los más pequeños a menudo se deben a infecciones. Aun así, cuando crecen empiezan a tener alergias, como por ejemplo a los hongos de la humedad o a los ácaros. Si no se busca un tratamiento adecuado, pueden sufrir crisis repetidas y arrastrarlas con el tiempo. En la mayoría de los casos, en población pediátrica, se aconseja mucho la inmunoterapia o la vacunación para evitar la progresión y que acaben necesitando medicación de forma continuada.

¿Todas las personas con alergia pueden desarrollar asma?

No necesariamente. Lo más frecuente, en el ámbito de las alergias respiratorias, es tener rinitis. Cuando ya se tiene rinitis, hay más probabilidades de acabar desarrollando asma si no se hace prevención, porque se trata de la misma vía respiratoria; pero no todo el mundo con rinitis acaba teniéndola.

¿Qué factores empeoran el asma?

Lo que está muy estudiado es que la contaminación, en particular la del diésel de los coches, hace que los pólenes —sobre todo de árboles— sean cada vez más resistentes. La planta lucha por sobrevivir a estas condiciones, y eso hace que los alérgenos sean más agresivos para los humanos. Además, como vivimos en una sociedad avanzada con menos infecciones, el sistema inmunitario tiene que actuar por otra vía.

¿Cómo afecta la patología en el día a día?

El asma permite hacer vida normal si se siguen las recomendaciones y los tratamientos indicados. Algunos consejos serían no fumar, conocer cuándo es el período de polinización del polen que causa más molestias o disponer de un plan de actuación escrito. Si de esta manera no se consigue controlar, también está la vacunación. En el tratamiento del asma es muy importante el papel del pediatra o del médico de familia, porque la mayoría de los casos se pueden controlar perfectamente con una buena educación sanitaria.

¿Existe la prevención del asma?

Prevenir el desarrollo del asma es posible en cierta manera. Cuando aparece una rinitis alérgica importante, se le aplica un tratamiento como la vacunación. Es fundamental que, cuando empiezan los síntomas, se haga un diagnóstico precoz.

¿Destacaríais algún avance en el tratamiento del asma?

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Sí. En los últimos 10-15 años, la aparición de nuevos inhaladores con moléculas diferentes ha facilitado su uso, y con una sola inhalación se puede obtener más protección durante más horas del día. Eso permite individualizar mejor el tipo de inhalador. También hay que destacar los fármacos biológicos, de administración hospitalaria, que se utilizan en algunos casos de asma grave. Son medicamentos que actúan en el ámbito inmunológico de manera más potente, pero tienen un coste elevado.