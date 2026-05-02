Judit Benítez, joven de 25 años y madre de dos hijas: "Antes he sido mujer; debemos intentar cuidarnos un poco"

La catalana Judit Benítez siempre lo había tenido muy claro: quería ser madre joven. Dicho y hecho: a los 21 años tuvo a Ailén, y a los 24 a Eira. Ahora ella tiene 25 y es madre de dos criaturas. Su progenitora, Charo Aguilera, también dio a luz dos veces pero, en su caso, dejó pasar algo más de tiempo antes de empezar la aventura de la maternidad. El primero lo tuvo con 27. Judit, con 31. "Tenía ganas de disfrutar la vida", explica, y a pesar de haberse casado joven, con 21 años, asegura que esperó a sentir que ya había hecho aquello que se proponía antes de dar el paso de tener hijos.

Madre e hija coinciden en que no hay una única edad para ser madre. Judit explica que muchas amigas suyas ya tienen hijos, mientras que Charo recuerda que, en su caso, el entorno le preguntaba a menudo por qué tardaba tanto. Aun así, defiende que los tuvo en una edad “correcta” y que no habría esperado hasta los 40.

El primer año, sin embargo, nunca es fácil. Judit admite que con la primera hija todo fue rodado, más allá de los nervios iniciales —“llora y no sabes qué tiene”— y de las noches complicadas. Con la segunda, en cambio, reconoce que se desesperó más. Charo lo vivió al revés: el primer hijo era más llorón, pero lo recuerda como una etapa muy feliz y dedicada. También subraya el cambio de época: antes se guiaban por el médico, mientras que ahora se consulta todo en internet.

La conciliación ha sido uno de los grandes retos. Judit dejó el trabajo con la primera hija porque no podía compaginarlo todo, pero ahora quiere volver para “salir de la rutina y socializar”. Charo también hizo una pausa con el segundo hijo: paró tres años para dedicarse a la crianza antes de reincorporarse.

Las diferencias generacionales se hacen evidentes en la crianza. Judit apunta cambios en la alimentación o en recomendaciones como no poner zapatos hasta los dos años, mientras que Charo admite que le ha costado adaptarse con las nietas. Aun así, el fondo se mantiene y los consejos recibidos de las madres siempre son los mismos: "Mirar por ti y tus hijas", comparte Judit. "Mi madre siempre me decía que primero van los niños", añade Aguilera.

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“Pasas el día en modo zombi”, resume Charo sobre las dificultades de tener un hijo, mientras que Judit añade la falta de tiempo propio. "Yo siempre digo que antes de ser madre, he sido mujer; también debemos cuidarnos un poco a nosotras mismas", reivindica la joven. Con todo, coinciden en lo mejor: “Cuando tienes un mal día y ves a tu hija, desaparecen los problemas y tienes más fuerza para hacer las cosas”.