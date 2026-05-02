Familias ante la protesta educativa: "En primero de Bachillerato les tocó la dana y en segundo, la huelga"

Se reconoce mujer progresista y defensora del derecho a huelga, pero es madre de una adolescente que ahora cursa Segundo de Bachillerato en un instituto de la "zona dana" y afirma, sin tapujos, que tanto su hija como su entorno están viviendo el anuncio de la huelga indefinida "con angustia vital" porque en un año clave para quien se va a presentar a la Selectividad "anuncian una huelga indefinida y todo es incierto".

"Mi hija, y sus amigas y amigos, tuvieron un Primero de Bachillerato muy duro. El daño emocional de la dana no se puede olvidar porque a ellos les pasó factura. En Primero la dana, y en Segundo, la huelga. Mi hija Gloria bajó las notas y no me extraña. Perdieron clase, sacaron barro y vivieron una experiencia horrible que es imposible ignorar porque ha sido un impacto y ha llevado a un antes y a un después. Y este Segundo año, que se juega tanto... que se ha esforzado tanto... anuncian una huelga indefinida que lo deja todo en el aire", explica Concepción, tras señalar que a su hija, que quiere estudiar Medicina, "unas décimas en la nota le pueden condicionar la vida".

Concepción recalca que, como mujer progresista, "creo y comparto el derecho a huelga" y entiendo la "defensa de la escuela pública". Sin embargo, como madre "veo a mi hijo angustiado y lo cierto es que no me siento empática, ni con la conselleria ni con el profesorado. Lo veo sufrir y me remuevo por dentro porque veo que condicionan el futuro de mi hijo".

José forma parte de la plantilla de una academia de repaso en Paterna y este año sus alumnos cursan cuarto de la ESO. "Están todos nerviosos porque, además, les han adelantado los exámenes de recuperación. No les han dicho que sea por la huelga, pero lo cierto es que tenían los exámenes a finales de mayo y ahora los tiene la semana que viene. Y, claro, les afecta", explica. Además, asegura que carecen de información y desconocen "qué profesor hará huelga y cómo se van a organizar los exámenes, las notas... Que te pongan la semana que viene un examen que tenían previsto para dentro de tres... Pues están preocupados, la verdad".

Madre y docente

Lluna es madre de un niño que cursa Primaria, pero también es docente en un instituto de Torrent. Y lanza un mensaje de tranquilidad a las familias. "Los profesores somos responsables y vamos a hacer todo o que esté en nuestra mano para paliar el impacto en los más perjudicados, que son los de Segundo de Bachillerato. Pero hay que entender que esta lucha es por ellos. En Segundo de Bachiller la ratio es de 35 alumnos, que pueden llegar a 37. Eso es una auténtica barbaridad. Hablamos de adolescentes que se juegan mucho y necesitan su tiempo. Necesitamos tiempos para tutorías, con los padres y con los alumnos, y no tenemos. Nos come la burocracia. Necesitamos mejorar el sistema, pero no con tablets de última generación que cuestan un dineral, o con material para robótica. Preferiríamos un aire acondicionado. Los hijos que van al mismo instituto al que fueron sus padres se encuentran con las mismas deficiencias en los centros. Hacemos huelga para tener tiempo para atenderlos en condiciones y de forma más individual. Y eso pasa por bajar unas ratios imposibles. No es solo una cuestión de dinero, que también. Queremos que se cubran las bajas del profesorado porque es que ni tan siquiera eso se hace", explica la mujer.

La hija de Pilar cursa este año Primero de Bachillerato en un instituto. "A mi hija no le han dado todas las clases ni una sola semana. Siempre ha faltado un profesor u otro, y eso se traduce en que no hay clase. Ni una sola semana completa en todo el curso. No me parece normal, la verdad. En el colegio al que iba (concertado) no se saltaban ni una clase y en el instituto es un desastre total este tema".

A un colegio concertado de Mislata va Jorge, el hijo de Juan y Amanda. A él, en principio, la huelga "no le afecta". "No sabemos nada pero es cierto que, si hay huelga, los perjudicados serán aquellos que se presentan a la EBAU porque no la van a preparar de la misma manera como si no hubiera huelga. Que la conselleria haya dejado que se llegue a este punto no es comprensible", concluyen.

Conselleria estudia medidas

Preguntada por si la Conselleria ha preparado algún dispositivo para evitar que se perjudique a los alumnos de segundo de Bachillerato, que han de realizar la Selectividad, la consellera Carmen Ortí recordaba el pasado jueves que "disponemos de los mecanismos que recoge la propia ley con los servicios mínimos que, evidentemente, se tienen que cumplir".

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Además, desde el departamento de Campanar "iremos analizando el porcentaje de seguimiento de esa huelga e ir arbitrando medidas para que, según las posibilidades de los claustros que no ejerzan su derecho a la huelga, puedan dar respuesta". Cuando se le reiteraba si la Conselleria "está en condiciones de garantizar" a este alumnado que acudirá "en igualdad de condiciones" a la PAU, ha insistido en que su equipo irá analizando el impacto de la huelga para implementar medidas.