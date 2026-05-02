Cinco detenidos en un dispositivo contra el tráfico de drogas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona han procedido a detener a cinco personas en un dispositivo contra el tráfico de drogas desarrollado en tres domicilios del distrito de Sant Martí de la capital catalana, según ha informado el cuerpo policial en un mensaje en la red social X este sábado.

Los agentes señalan en la red social que se ha localizado el domicilio que los cinco detenidos utilizaban como punto de venta. En los registros realizados en los tres inmuebles se ha procedido a intervenir 150 gramos de cocaína y monodosis de heroína, así como 21.100 euros en efectivo y tres armas de fuego.