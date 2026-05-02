Catalunya activa el plan de control del jabalí en Terres de l'Ebre contra la tuberculosis animal
El objetivo principal es reducir las poblaciones de jabalíes y minimizar al máximo el riesgo de contagio de tuberculosis
Catalunya adelanta la temporada de caza del jabalí tras detectar 13 nuevos positivos de peste porcina
El Departament de Agricultura de la Generalitat ha activado el Plan de Control Poblacional (PCP) de jabalíes en las Terres de l'Ebre (Tarragona) para minimizar el riesgo de contagio de la tuberculosis animal, informa este sábado en un comunicado.
La vigilancia sanitaria de la fauna es importante porque la transmisión y el contagio de enfermedades de la fauna salvaje a los animales domésticos y al revés influye para erradicar determinadas patologías una vez están en el medio natural.
Pero la Generalitat considera bajo el riesgo de tuberculosis en Catalunya con datos de 2025: ninguna comarca tenía una prevalencia de rebaños positivos de más del 1%.
156.000 hectáreas de 25 municipios
Este PCP es el cuarto que pone en marcha el Departament y el segundo para afrontar posibles brotes de tuberculosis: afecta a unas 156.000 hectáreas de 25 municipios en las comarcas del Baix Ebre, la Terra Alta, el Montsià y la Ribera d'Ebre.
El plan durará hasta el final de la temporada de caza 2029-30, con posibilidad de prórroga, y se basa en criterios técnicos y de análisis de riesgo, para actuar preventivamente y con calendario coordinado que parte de una zonificación de actuaciones y de objetivos.
Las Terres de l'Ebre tienen muchos barrancos, algunos con fuentes naturales de agua, lo que favorece la concentración de animales salvajes, y el ganado doméstico, vacuno o caprino extensivo también acude porque hay agua y comida: este uso compartido de espacios aumenta la probabilidad de interacción, y esto aumenta el riesgo de contagio.
Los dueños de explotaciones ganaderas en estos espacios deberán aplicar medidas de bioseguridad "consistentes en la existencia de abrevaderos y comederos selectivos para el ganado vacuno y para las otras especies ganaderas, en caso de que lo determine la autoridad" competente en sanidad animal.
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