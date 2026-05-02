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¿Qué era el carrusel de luces que se ha visto esta noche en el cielo? ¿Satélites de Starlink o de Amazon?

Varios satélites de Starlink surcan el cielo sobre Hungría, en una foto de 2021 tomada con la técnica de larga exposición.

Varios satélites de Starlink surcan el cielo sobre Hungría, en una foto de 2021 tomada con la técnica de larga exposición. / Peter Komka / EFE

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
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Un carrusel de luces de colores milimétricamente alineadas ha recorrido el cielo la noche del viernes al sábado, y lo ha hecho a una velocidad lo suficientemente pausada que ha permitido que muchísimas personas lo avistaran. ¿Qué era? ¿Satélites? ¿Alguna nueva misión espacial? La curiosidad ha invadido este sábado las redes sociales, con usuarios que han publicado videos del momento en busca de información. No va a ser fácil que resuelvan sus incógnitas porque ha dado la casualidad de que estos días ha habido dos lanzamientos importantes: uno protagonizado por la Agencia Espacial Europea (ESA), que ha llevado a la estratosfera varios satélites privados, entre ellos 32 de Amazon Leo, y otro de la empresa privada Space X, la de Elon Musk, con otros 29 dispositivos Starlink, que ha salido de Cabo Cañaveral este viernes. Lo que se ha visto en los cielos podría ser, en principio, cualquiera de ellos.

La nueva misión del Ariane VI

Europa volvió a disparar este jueves al espacio un nuevo cohete Ariane, el sexto ya de la serie, en el que hay participación española. La misión Ariane, que debutó en un vuelo de prueba en julio de 2024, ha lanzado en esta ocasión satélites para reforzar el sistema de navegación Galileo, e incluso ha duplicado su rendimiento con una configuración de cuatro propulsores. Ahora, para seguir reforzando su rendimiento a través de programas de apoyo específicos, la Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de lanzar el cohete Ariane VI con la configuración de cuatro propulsores para proporcionar "aún más potencia". El vuelo transporta 32 satélites de Amazon Leo a la órbita terrestre baja, ha despegado este 30 abril a las 10.57 hora española peninsular. Con una duración de 114 minutos desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites, se trata del séptimo vuelo de Ariane VI y el segundo con cuatro cohetes propulsores.

Al igual que Starlink, la constelación de satélites Amazon Leo tiene como objetivo proporcionar conectividad a internet estable en zonas sin infraestructura de red. Amazon planea desplegar aproximadamente 3.200 satélites, pero el progreso es lento y actualmente solo 239 satélites están operativos en órbita.

Musk sigue adelante con su despliegue

También la empresa aeroespacial SpaceX ha lanzado este viernes, desde la base estadounidense de cabo Cañaveral, un paquete de 29 satélites para internet de banda ancha de Starlink, a bordo de un cohete Falcon 9. Los dispositivos se han desplegado en la órbita baja terrestre para formar parte de los más de 10.000 unidades que ya integran la megaconstelación artificial que está construyendo el empresario Elon Musk.

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El tren de luces ha sido visible en el norte de España y en buena parte de Francia, desde el Atlántico hasta el Mediterráneo.

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