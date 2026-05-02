Barcelona inicia la desforestación para prevenir incendios en Collserola

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto de Parques y Jardines, inicia esta semana los trabajos de mantenimiento de las franjas de prevención de incendios forestales dentro del término municipal, especialmente en el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Collserola.

El dispositivo, que se llevará a cabo en zonas situadas en los distritos de Gràcia, Horta-Guinardó, Les Corts, Nou Barris y Sarrià-Sant Gervasi, incluye la apertura y mantenimiento de diferentes tipologías de espacios estratégicos para la prevención de incendios forestales, con una superficie total de 346 hectáreas y con un presupuesto.

En este sentido, este año, las tareas se llevarán a cabo a partir de una licitación impulsada desde Parques y Jardines una vez finalizó en 2025 el contrato gestionado por el Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola. Las tareas se centran en desbrozar el estrato herbáceo y arbustivo, despejar el estrato arbóreo y podar las ramas bajas, priorizando la eliminación de vegetación seca y muerta. Los restos vegetales obtenidos se eliminarán por trituración sobre la misma franja de actuación o bien se trocearán segunda las condiciones del terreno.

Según el ayuntamiento, los trabajos disminuirán la continuidad vertical y horizontal de los diferentes estratos de vegetación y dejarán la masa forestal con las densidades óptimas, para minimizar la propagación del fuego durante el período de alto riesgo de incendio y facilitar las labores de vigilancia y extinción.

Estas actuaciones garantizan la protección de zonas especialmente vulnerables, tales como urbanizaciones y barrios colindantes con masa forestal y mantener infraestructuras clave para la extinción de incendios, como los puntos estratégicos de gestión. Además, se incluye la gestión de las franjas de hábitat del jabalí para facilitar estudios sobre la dinámica poblacional de esta especie en entornos urbanos.

Sortear las medidas por la PPA

Los trabajos se despliegan actualmente con tres equipos simultáneos que actuarán en la vertiente sur y sureste de la ciudad, cubriendo zonas estratégicas. Con un rendimiento estimado de 22 hectáreas mensuales por brigada, se prevé actuar sobre unas 66 hectáreas mensuales en esta primera fase, que finalizará a mediados o finales de junio, antes de la parada estival, durante el período de alto riesgo de incendio.

Las actuaciones se reanudarán en septiembre en la zona norte del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, con el objetivo de completar el perímetro antes de finales de año y garantizar el mantenimiento integral de todas las franjas. En cuanto a las parcelas de prevención de incendios en el distrito de Nou Barris, su ejecución también está prevista para el mes de junio.

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En el contexto actual marcado por la presencia de peste porcina africana (PPA) en el Parque de Collserola, la normativa vigente establece restricciones de determinados trabajos en zonas afectadas. Sin embargo, las actuaciones de prevención de incendios forestales, como las franjas de protección, están expresamente autorizadas, ya que son consideradas esenciales para la seguridad. Todas las actuaciones se llevarán a cabo con las medidas de desinfección requeridas por la presencia de la PPA.