La tercera gran potabilizadora del Besòs estará gestionada por el AMB

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) gestionará una de las nuevas potabilizadoras previstas en la capital catalana para reforzar el aprovechamiento del agua del Besòs. Este nuevo escenario con el que trabaja la Dirección General de Transición Hídrica de la Generalitat supondrá un cambio de planes importante. Inicialmente el proyecto contemplaba que la nueva instalación estuviera en manos de ATL (ente suministrador de agua Ter Llobregat), la empresa pública que ya gestiona las desalinizadoras. No obstante, según ha podido saber EL PERIÓDICO, se ha modificado la hoja de ruta y la potabilizadora será responsabilidad de AMB, que a su vez prevé que sea operada por la empresa público-privada Aigües de Barcelona.

El plan para potabilizar el Besòs –considerado la segunda gran fuente de agua después del Llobregat para el área de Barcelona– preveía hasta ahora tres actuaciones principales: ampliar la actual potabilizadora de Aigües de Barcelona en la Trinitat y construir dos nuevas plantas gestionadas por ATL. Sin embargo, según el nuevo esquema, una de esas dos futuras instalaciones seguirá liderada por ATL, mientras que la otra quedará bajo el paraguas del AMB.

Fuentes conocedoras del plan detallan que la intención es que el AMB delegue la explotación de esta tercera potabilizadora en Aigües de Barcelona, que ya cuenta con experiencia directa en el tratamiento de agua procedente del Besòs. La compañía opera actualmente la potabilizadora de Trinitat, una infraestructura clave que quedará ampliada este año y que captará agua de tres puntos distintos: del acuífero, del Rec Comtal (la antigua acequia de la ciudad) y del caudal superficial del Besòs.

Un año de retraso

La construcción de potabilizadoras en el Besòs es esencial para desarrollar un complejo engranaje en este río. La recuperación ecológica de las últimas décadas en el curso fluvial ha permitido un aprovechamiento que en los años 90 nadie podía imaginar. Aun así, queda mucho trabajo por hacer. De hecho, los proyectos de restauración ambiental previstos en Sant Adrià y Santa Coloma se desarrollan en paralelo al incremento de las captaciones y las infraestructuras hídricas asociadas al caudal y a las masas de agua subterránea de la zona.

Obras para tratar agua del Besòs. / ZOWY VOETEN

En el Besòs, se ha desbloqueado el proceso para construir nuevas estaciones de regeneración de agua –un tratamiento terciario extra que se aplica en las depuradoras– en lugares como La Llagosta y Montcada. Estas plantas permitirán que el agua que fluya por el lecho sea de mejor calidad, lo que facilitará la instalación de nuevas potabilizadoras con capacidad para convertir en potable el recurso.

Este plan es el que explica que quepan tres potabilizadoras –dos nuevas– en tan poco espacio. En un principio, se estudió la posibilidad de que fuesen solo dos. Pero finalmente se ha determinado que la planta de Trinitat puede convivir con dos infraestructuras más. La primera –prevista para 2029, un año más tarde de lo que recogía el cronograma inicial del Govern) y ubicada en Montcada i Reixac– tiene los trámites previos en marcha y ATL ya ha buscado financiación europea para hacerla realidad. Además, los pozos que utilizará ya están construidos.

Urbanismo denso

Y la segunda, la que gestionarán el AMB y Aigües de Barcelona, se ubicará en la ciudad de Barcelona. La idea inicial era que se situara en el Bon Pastor y que se llamara ETAP Bon Pastor. Pero, en estos momentos, el Ayuntamiento de Barcelona y la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) trabajan en la búsqueda de un solar adecuado para acoger la nueva planta. La localización será uno de los elementos determinantes del proyecto, tanto por las necesidades técnicas de conexión como por el encaje urbanístico de una instalación estratégica para la que es difícil encontrar espacio debido a la densidad de edificios y construcciones de la zona.

El horizonte previsto para esta tercera potabilizadora, sobre el papel, es también el año 2029. Sin embargo, algunas voces plantean que sería interesante dejarla para más adelante y anticipar la construcción de la regeneradora que debe ubicarse en la desembocadura del río. Así, si se regenera agua residual y se bombea río arriba, como se hace en el Llobregat, ya podría tratarse en la ETAP Trinitat y en la futura ETAP Montcada. Y más adelante, ya vendría la de Barcelona, que culminaría el sistema de saneamiento y aprovechamiento del agua del Besòs.

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Con este cambio de planes, el futuro sistema de potabilización del Besòs quedará repartido entre ATL y el AMB, con Aigües de Barcelona como operador. El objetivo final es aumentar la capacidad de producción de agua potable y reducir la dependencia de fuentes tradicionales en caso de nuevas sequías.