El fin del grupo catalán Selva Nua: "Tenemos noticias amargas. Hemos decidido parar y cuidarnos"

Selva Nua, uno de los grupos catalanes emergentes más destacados de la escena 'indie' catalana, ha anunciado a través de sus redes sociales que se van a separar. En este comunicado dejan claro que deciden parar para cuidarse. Además, han anunciado una última gira para despedirse por todo lo alto.

Selva Nua, compuesta por Joana Jové, Adrià Garcia y Pol Mitjans, es una banda nacida en Lleida que debutó en 2022 con su primer álbum llamado 'Momentani'. A finales de octubre del 2025, decidieron sacar su segundo i último álbum llamado 'I tu què fas quan no fas res', que cuenta con 8 canciones.

Elementos característicos de Selva Nua

Los principales elementos que caracterizan la música de esta banda son una sonoridad pop con influencias soul, letras introspectivas y evocadoras, melodías singulares, diferentes y sorprendentes, sintetizadores nostálgicos, guitarras medidas, líneas de bajo emblemáticas y baterías tenaces, según el sello discográfico independiente Bankrobber.

Este grupo ha publicado en sus redes sociales un comunicado anunciando su separación. "Tenemos noticias amargas. Selva Nua, nos detenemos indefinidamente. Después de un trayecto de 6 años, hemos decidido parar para mirar adentro y cuidarnos", anuncia el grupo.

Gratitud con sus oyentes

Además, expresan su emoción y gratitud con sus oyentes: "Aún lo estamos procesando, pero sin duda mirar atrás nos pone la piel de gallina. Hemos vivido cosas que nunca habríamos imaginado y sólo podemos daros las gracias por acoger nuestra música con tanto amor y por la confianza que nos habéis regalado desde el primer día.

Gracias especiales a las personas que, de una forma u otra, han ayudado a hacer posible el crecimiento selvático".

También repasan los dos discos que han sacado en este breve periodo de existencia: "Dos discos que no sólo recogen canciones, sino horas y horas de trabajo, vivencias, kilómetros, emociones de todo tipo, risas, nervios y un montón de conciertos que guardaremos para siempre como un tesoro".

Última gira como despedida

Finalmente han querido despedirse por todo lo alto con una última gira que promete ser muy emotiva: "No queremos marcharnos sin despedirnos como es debido. Por eso haremos una minigira de 4 conciertos que finalizará el 18 de junio en la sala Razzmatazz de Barcelona. ¿Nos acompañáis a cerrar este capítulo?".

El comunicado publicado en Instagram ya acumula en tres días más de 350 likes y 44 comentarios de sus fans despidiéndose del grupo, asegurando su presencia en la gira final de la banda y lamentando la situación, que parece que ha cogido muy desprevenidos a sus fans.