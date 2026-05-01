Rodalies registró en marzo 8,4 millones de viajeros, dos millones más que en febrero, y roza ya el 90% de la demanda de hace un año

La demanda de Rodalies registró un importante repunte el pasado mes de marzo, una vez superadas las peores semanas de la crisis ferroviaria desatada tras el accidente mortal de Gelida. Tras haber registrado poco más de seis millones de viajeros tanto en enero como en febrero –y haberse visto obligada a cancelar más de 5.000 trenes en esos dos meses– la demanda de la red ferroviaria catalana ascendió hasta los 8,484 millones de viajeros el tercer mes del año. Rodalies, eso sí, necesita aún más impulso para recuperar los registros de años anteriores: en marzo de 2025 hubo 9,585 millones de viajeros, más de un millón más que los de 2026. Aún así, en marzo ya se había recuperado casi el 90% del pasaje registrado el año pasado.

Un total de 8,4 millones de personas viajaron en Rodalies frente a los 9,5 millones de marzo de 2025

Así lo recogen los datos que Renfe ha publicado con la última actualización de su informe de puntualidad mensual. La remontada tras las jornadas más complicadas de crisis también se deja notar en las circulaciones programadas, que pasan de apenas 12.000 en febrero –cuando permanecían cerradas gran parte de las líneas del entramado ferroviario catalán– a las 18.551 de marzo. De nuevo, es un registro peor que en marzo del 2025, cuando hubo programados 19.573 trenes. Esto se debe, principalmente, a la reabertura de líneas como la R8 o la R3, que estaban completamente cortadas desde el fatídico incidente.

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Además, a diferencia de lo que sucedió en enero o febrero, cuando muchos de los pocos trenes que se habían programado tampoco cumplieron con su servicio y se cancelaron, el mes de marzo se cumplió con el 97,6% de las circulaciones programadas. Es decir, solo quedaron suspendidos 445 trenes. Pese a que este número pueda parecer alto, son cifras mejores que en enero y febrero cuando se cancelaron 2.000 y 3.000 respectivamente. En diciembre de 2025, antes de que estallara la crisis, se cancelaron 983 trenes, casi el doble de los que se suspendieron en marzo.

En marzo se cumplió con el 97,6% de las circulaciones programadas; solo se suspendieron 445 trenes

Las cifras que arroja el estudio cuadran con las que presentaron el pasado jueves, durante una visita al recién reabierto túnel de Rubí, la consellera de Territori, Sílvia Paneque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Los representantes de Generalitat y Gobierno aseguraron que el 96% del servicio había quedado restablecido y que se había recuperado el 90% del pasaje respecto al mes de enero.

Cabe destacar que los informes de puntualidad que emite mensualmente Renfe solo abarcan los Rodalies de Barcelona, así que quedan fuera del análisis los Regionales o los trens de cercanías de Lleida, Girona o Tarragona.

El reto, la puntualidad

Una nota menos positiva se lleva la puntualidad de los trenes. En este aspecto, todos los indicadores mejoran, pero siguen lejos de un servicio óptimo. Así, de los trenes que circularon el mes de marzo, solo el 37,6% llegaron a su destino final con menos de 5 minutos de retraso.

Si se analiza estación por estación, solo el 45,7% de los trenes llegó a tiempo (con menos de tres minutos de demora) a todas sus paradas. Mirado por el total de circulaciones, los trenes presentaron una media de demora de 1,4 minutos. Aunque, por otro lado, los trenes que se retrasaban más de cinco minutos, acababan acumulando 21,2 minutos de media.

A día de hoy persisten unas 147 limitaciones de velocidad, muchas ligadas a las obras de emergencia y de mantenimiento

Así, en total se acumularon en marzo 29.622 minutos de retraso –casi 21 días acumulados–, de los que el 49,1% fueron causadas por la operación de Renfe, mientras que el 50,9% restante se achacan a causas externas como problemas en la infraestructura o en la gestión de la circulación. Son cifras mucho mejores, eso sí, que las que se produjeron en febrero, cuando se llegaron a registrar 40.000 minutos de retraso totales: casi un mes acumulado de demoras en los trenes de Rodalies.

Mejoras en las limitaciones de velocidad

Detrás de esta ligera mejora en los indicadores de puntualidad, está la mejora de la situación con las limitaciones temporales de velocidad. Durante el mes de marzo llegaron a haber hasta 210 de estas limitaciones, según datos de Adif, que afectaron de alguna manera u otra a todas las líneas de Rodalies. Ahora, según explicó el secretario de Estado Santano, persisten unas 147, muchas de ellas ligadas a las obras de emergencia y de mantenimiento que se desplegaron tras el accidente de Gelida.

Según Santano, 65 de los 90 puntos más críticos de la red ya están reparados o reforzados y se estima que para junio desaparezcan todas las limitaciones de velocidad relacionadas con la borrasca Harry. A 1 de enero de 2026, había 133 limitaciones de velocidad, según recoge la ampliación del Pla de Rodalies 2020-2030 .