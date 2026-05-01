Sucesos
Renuncia el director de la cárcel de Figueres después del suicidio de tres internos este año
El Departament de Justícia debe decidir nuevo responsable en los próximos días
El Departament de Justícia y Qualitat Democràtica busca nuevo director para la cárcel de Puig de les Basses en Figueres. Hace unas semanas su responsable puso su cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción, que aceptó su renuncia.
Según han informado a este medio fuentes cercanas, una de las razones por las que el director tomó la decisión de renunciar a su cargo es que de los cinco internos que se han suicidado este año en cárceles catalanas, tres fueron en Puig de les Basses.
Precisamente, esta cárcel es pionera en Catalunya en tener la primera Unidad de Intervención Compensatoria (UIC) especializada para reclusos con patologías de salud mental, con el objetivo de mejorar su atención. Se puso en marcha hace un par de años y su intención era reducir conductas disruptivas y tratar enfermedades mentales y adicciones en población vulnerable, como son los presos. La unidad se ubica en un pabellón dentro del centro y tiene unos 20 internos.
La Secretaría de Medidas Penales y Reinserción quiso agradecer la tarea realizada por el exdirector de Puig de les Basses en el centro así como sus "años de dedicación". En los próximos días se nombrará al nuevo responsable de la cárcel.
En este sentido, el pasado 8 de abril Justícia abrió una convocatoria pública para designar al director del centro penitenciario de Puig de les Basses. Los aspirantes tenían tiempo de presentar solicitud hasta el pasado 19 de abril.
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