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La portada de EL PERIÓDICO del 3 de mayo de 2026

EPC Diario 20260503 Página 1 CASTELLANO

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 3 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 3 de mayo de 2026

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TEMAS

  1. El Hospital de Sant Pau permite acompañar a los niños al quirófano hasta la anestesia e incorpora coches eléctricos en el circuito
  2. Una investigación asocia la microbiota intestinal con casos más graves de hígado graso
  3. La Policía Nacional expulsa a más de 100 multirreincidentes extranjeros de Catalunya en lo que va de año
  4. Detenido por asesinar a su mujer en una calle de Esplugues de Llobregat
  5. La llamada de una joven a su padre, acusado de agredirla sexualmente durante una década: 'Llegabas a casa borracho, me dabas palizas y me violabas
  6. Rescatados tres jóvenes con hipotermia en la playa de Malgrat de Mar
  7. La tercera gran potabilizadora del Besòs estará gestionada por el AMB y operada por Aigües de Barcelona
  8. Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Detenido por asesinar a una mujer con un cuchillo en Esplugues de Llobregat

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Un profesor de 65 años a punto de jubilarse: "Cobrar 2.600 euros de pensión es injusto"

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