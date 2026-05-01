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La portada de EL PERIÓDICO del 1 de mayo de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 27 de abril de 2026

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Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 1 de mayo de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de abril de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 30 de abril de 2026

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  1. Un equipo de médicos describe un caso clínico 'extremadamente inusual': una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
  2. Rivas, el municipio de IU que creció muy rápido (con 10.178 chalés y 5.669 piscinas) y congeló la construcción: 'Los jóvenes no encuentran casa
  3. Las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado ven 'muy poco probable' que sus lesiones anales fueran por estreñimiento
  4. Cambio de tiempo: Catalunya activa un aviso por lluvias intensas a la espera de más inestabilidad
  5. Un estudio del CSIC concluye que la dieta mediterránea y la microbiota vaginal influyen en el éxito de la inseminación artificial
  6. Las siestas excesivas se asocian con tasas de mortalidad más altas: 'Neurodegeneración, enfermedades cardiovasculares y morbilidad
  7. El AMB plantea que Rodalies crezca con 'semi-terminales' de trasbordo en la entrada de Barcelona y trenes que no crucen la capital
  8. Casi 800 escuelas e institutos públicos catalanes se suman a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias escolares el próximo curso

La portada de EL PERIÓDICO del 1 de mayo de 2026

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