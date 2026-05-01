El periodismo de Tenerife se despide de José Antonio Pardellas, uno de sus referentes: "Promocionó a las Islas más allá de la expresión una hora menos en Canarias"

El periodismo tinerfeño se despide de uno de sus referentes, José Antonio Pardellas. "Promocionó a las Islas más allá de popularizar el famoso una hora menos en Canarias", destacó este jueves 30 de abril de 2026 el presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT), Salvador García, sobre Pardellas, que ha fallecido a los 88 años de edad.

García Llanos recuerda que Pardellas ha muerto apenas 25 días después del hombre que lo llevó a la dirección de Radio Nacional de España, el reconocido periodista asturiano Diego Carcedo, histórico de Radio Televisión Española (RTVE).

"Se nos ha ido una de las voces más significativas de la historia de la radio un Canarias, un hombre que mantuvo siempre un periodismo riguroso, serio, contrastado", subraya el presidente de la APDT, que añade que ejerció "como un gran maestro" de generaciones y generaciones de informadores, principalmente vinculados a las ondas.

Nacido en Vigo en 1938, José Antonio Pardellas pasó gran parte de su vida en Tenerife. De hecho, se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de la Laguna. Comenzó en el mundo de la radio de la mano de reconocidos profesionales como César Fernández Trujillo, Paco Padrón, Maite Acarreta, Genoveva del Castillo y Diego García de Soto.

Ejerce como locutor y guionista hasta 1964, año en que obtiene la oposición en Radio Nacional de España, desarrollando labores de locutor, redactor de noticias, director y presentador de programas. Pardellas fue el primer presentador de televisión en Tenerife (1964-1978), tanto del Telecanarias como de las transmisiones exteriores (carnavales, entrevistas, reportajes, etcétera), que simultaneaba con su actividad profesional en Radio Nacional.

En 1981 es nombrado director regional de RNE en Canarias, trabajo que abandona en 1994. A su cargo tuvo la labor de fusionar en las islas Radio Nacional y Radio Cadena Española, proceso que la Dirección General de RTVE le encargó que culminase en el resto de España (1992), nombrándole director de la red de emisoras territoriales, con sede en Prado del Rey, Madrid.

José Antonio Pardellas, histórico periodista tinerfeño que ha fallecido a los 88 años, junto a Salvador García (derecha), presidente de la Asociación de Periodistas de Tenerife (APDT).. / E. D.

Presentó desde las Islas y para toda España programas como Españoles en la Mar, Revista de Historia y Canarias a propósito del V Centenario, por el que fue premiado por la Marina Mercante de España).

A él se le atribuye la popularización en todos los medios del país del «una hora menos en Canarias» a partir de 1969. Se relata en el libro Luis del Olmo, Protagonista, cuyo autor, el sociólogo e historiador Lorenzo Díaz, escribe: “Nuestro corresponsal en Tenerife, Pardellas, me anunció el desconcierto que provocaba el programa por las horas peninsulares que marcaba el desarrollo del mismo. Así se nos ocurrió hablar de una hora menos en el Archipiélago”.

Las reacciones de consternación por la pérdida de José Antonio han llegado desde todos los sectores. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha escrito en sus redes sociales que "senos va un periodista maestro de periodistas". "José Antonio Pardellas, Premio Canarias de Comunicación 2010, fue una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de una hora menos en Canarias", añade Clavijo.

También expresó sus condolencias el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Apenado por el fallecimiento de José Antonio Pardellas, figura fundamental de la comunicación en Canarias, que deja un legado de profesionalidad intachable. Nuestras islas pierden un referente, en estos tiempos en los que hay que reivindicar el periodismo como uno de los pilares de la democracia".

José Antonio Pardellas fue consejero delegado en Canarias de Radio Isla Tenerife. En esa emisora local tuvo a su cargo la entrevista diaria A golpe de teléfono, por donde pasaron los más destacados personajes de la política, la ciencia, la cultura y la sociedad de las Islas.

Desde el año 2008 es miembro de la Academia Española de las Ciencias de la Radio junto a conocidos nombres como Luis María Ansón, Luis del Olmo, Jesús Quintero, Juan Manuel Gozalo, Ángel Faus y otros destacados profesionales de la radio en España. Participa en la Televisión Autonómica de Canaria en los programas Buenos Días Canarias y El Expreso. También en 59 segundos de TVE y en Canarias Radio la Autonómica.

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También se ha sumado a las muestras de condolencias el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez: "Nos deja José Antonio Pardellas, una voz imprescindible del periodismo en Canarias y referente de varias generaciones. Su rigor, compromiso y amor por esta tierra marcaron una trayectoria ejemplar. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la profesión periodística".