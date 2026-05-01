El papa León XIV nombra a un antiguo simpapeles obispo de una diócesis de Estados Unidos

El papa León XIV ha nombrado como obispo de Virginia Occidental, en Estados Unidos, a un eclesiástico que entró en el país como inmigrante sin papeles. El nombramiento de Evelio Menjivar-Ayala, de 56 años, que ejerce actualmente como obispo auxiliar en Washington, llega tras las críticas a la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, y al papel del polémico ICE.

Nacido en El Salvador, Evelio Mejivar-Ayala llegó a Estados Unidos en 1990, según la página web de la diócesis de Washington. El nuevo obispo ha explicado que nació en una familia muy pobre que para huir del conflicto armado en su país emigró hacia el norte. Primero hicieron parada en México, desde donde intentaron entrar a EEUU.

En México, fue arrestado y tuvo que pagar un soborno para ser liberado y cruzar finalmente la frontera en Tijuana. Mejivar-Ayala fue ordenado sacerdote en 2004 y en el 2023 fue el primer obispo salvadoreño del país. Según su diócesis, ha apoyado a obreros y promovido la justicia social para los inmigrantes.

El papa León XIV, nacido Robert Prevost en Chicago, ha recibido las críticas de Trump que le acusaba de "débil" tras haber considerado "inaceptable" su amenaza de destruir Irán. Para el pontífice, la política de la Casa Blanca sobre los inmigrantes es "extremadamente irrespetuosa" y ha hecho un llamamiento a "tratar a las personas como seres humanos".