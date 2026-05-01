Operación Salida Puente de Mayo, en directo: última hora del tráfico y el estado de las carreteras

Menos vehículos circulando porque el 2 de mayo cae en sábado

A las tres de esta tarde ha comenzado la operación especial puesta en marcha por la DGT con motivo del puente del 1 de mayo que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera. Esta cifra es inferior a la de años anteriores debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región. No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado. Las primeras horas de esta tarde será cuando se produzcan más retenciones, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades, unas complicaciones que se incrementarán a medida que avance el día. La DGT advierte de que la franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15:00 y las 23:00 horas de este jueves.