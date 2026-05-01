"Relevancia"
El mejor camping de España está en Catalunya: esta es la lista de los ocho establecimientos catalanes en el Top-10
Illa Mateua, en L'Escala, es distinguido por la mejor ubicación
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El càmping La Ballena Alegre ha sido distinguido como el mejor camping de España en el marco de los ACSI Awards 2026, unos galardones de referencia en el sector europeo que se basan exclusivamente en las valoraciones de los usuarios.
El anuncio se ha hecho durante el segundo Congreso de Càmpings de Catalunya, celebrado en el Castell de Ciutat de La Seu d'Urgell, donde se han reconocido diversos establecimientos destacados del territorio.
Un premio con aval europeo
Los ACSI Awards se deciden íntegramente a partir de las votaciones de campistas de toda Europa. En esta edición, cerca de 100.000 usuarios han participado en el proceso, escogiendo los mejores campings en nueve categorías, así como el ganador absoluto.
Según Ramon van Reine, director de ACSI, el aumento sostenido de participación “demuestra la relevancia de estos premios y convierte el reconocimiento en un gran honor para los establecimientos”.
Girona refuerza su liderazgo
El protagonismo gerundense en los galardones ha ido más allá del premio principal. El càmping Illa Mateua, situado en L'Escala, ha sido reconocido con el premio a la mejor ubicación, destacando por el entorno privilegiado en la Costa Brava.
Los ganadores europeos de los ACSI Awards 2026 se darán a conocer el próximo 1 de mayo, en una nueva cita clave para el sector.
Los 10 premiados
- Camping La Ballena Alegre Costa Brava (Catalunya)– Mejor camping
- Camping Can Coromines (Catalunya)– Mejor camping pequeño con gran encanto
- Camping Stel (Catalunya) – Camping más divertido para los niños
- Camping & Resort Sangulí Salou (Catalunya)– La piscina de camping más bonita
- Camping Ametlla (Catalunya)– Mejor camping de senderismo
- Camping Los Escullos (Andalucía)– Mejores parcelas para autocaravanas
- Camping Estanyet (Catalunya)– Camping más cordial con los perros
- Camping Illa Mateua (Catalunya)– Camping con la mejor ubicación
- Kikopark Playa (Valenciana)– Mejor restaurante de camping
- Playa Montroig Camping Resort (Catalunya)– Camping con los mejores sanitarios
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