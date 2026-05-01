Josep Maria, 80 años, a la médica reconocida por los Mossos que le salvó la vida en la calle: "Gracias a Queralt, volví a nacer"

Los Mossos d’Esquadra de la Región Policial Central han celebrado este martes el Día de las Escuadras, un acto en el transcurso del cual se han entregado 325 felicitaciones, 301 internas y 24 externas. Detrás de cada una se esconde una historia, como la de Queralt y Josep Maria. Ella ha recibido una de estas felicitaciones.

Su historia conjunta comienza el 10 de agosto del año pasado, a las 12 del mediodía. Aquel día, Josep Maria Gilibets salía de misa. Unos días antes, "me habían hecho un electrocardiograma y había salido que tenía una válvula calcificada. Yo cuando iba a caminar, al hacer una subida ya me ahogaba, tenía que parar. Y en Solsona todo es cuesta arriba". Al pasar por la calle del Castell, Josep Ma solo recuerda que "llegué justo a la esquina, y caí completamente tendido. Se me paró el corazón". Explica hasta aquí, y mira a Queralt para que siga el relato. Él ya no recuerda nada más.

Queralt Ribera estaba tomando un vermut con su pareja y lo vio caer. Se levantó y fue a ver qué había pasado. "A este hombre se le ha parado el corazón", dijo enseguida, y "empecé a hacer maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) y le dije a mi pareja que corriera por toda la zona para buscar un desfibrilador". Sabía de qué hablaba, porque ella es médica. "Enfermera y médica titulada. ¡Pero solo hacía tres semanas que era médica! De hecho, era mi primer día de vacaciones".

Queralt hizo RCP hasta que llegó el desfibrilador que su pareja cogió "del Ayuntamiento. Está cerca, ¡pero también corrió mucho!" Al llegar, desfibriló y "seguimos haciendo maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia, aunque él ya estaba consciente".

Para una médica, por novata que sea, salvar vidas puede ser lo que se espera, pero en plena calle, inesperadamente, fue muy diferente. "Estuve como un mes digiriendo la situación. ¡Estoy muy contenta por él!"

Gilibets añade: "solo le diré que la médica que me operó ya me lo vino a decir, que yo había vuelto a nacer, porque de la manera en que a mí se me paró el corazón un porcentaje muy elevado de gente no vuelve".

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Y sí, antes de este reconocimiento de los Mossos, ellos dos se han vuelto a ver. "Un par de veces", dice la médica. "Me llevó una flor a casa. Y por Navidad, una cesta". Ahora han descubierto que, además, "vivimos puerta con puerta". A pesar de que Queralt Ribera ya no vive allí, en Solsona. Ahora trabaja de médica en el CAP de la Sagrada Família de Manresa.