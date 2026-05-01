Joan Manuel Serrat, contra el edadismo: "Prescindir de los viejos no es solo un acto criminal e imbécil, es como quemar los libros"

La Universitat de Barcelona (UB) ha compartido un vídeo de Joan Manuel Serrat durante la clausura de unas jornadas de reflexión sobre la tercera edad. "Lo que llamaremos, en confianza, los viejos, colectivo al que pertenezco", afirma con orgullo el cantautor, que a sus 82 años asegura gozar de "buena salud y de un estado de conservación más que aceptable".

"¿82 años? Está muy bien para su edad. Eso me dicen esperando que les devuelva el cumplido", señala Serrat en el mismo clip. "Será que la gente quiere lucir joven, verse en el retrato de Dorian Gray", añade.

"Con raspones, con abolladuras, aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques”

El artista se muestra agradecido con la vida y reivindica la aceptación del paso del tiempo. "Acepto el hecho natural de envejecer y los inconvenientes que la naturaleza y el tiempo demoledor me imponen con el paso de los días", sostiene. "Con raspones, con abolladuras, aún conservo buena parte de mis ilusiones y convivo con mis achaques", afirma el eterno 'noi' del Poble-sec, que asegura que le gusta la vida, estar vivo y sentirse útil.

Llamamiento a la solidaridad

Por eso, explica, se rebela "contra un mundo donde se identifica a los viejos con la falta de capacidad, de talento o de preparación". Para Serrat, las personas mayores resultan incómodas en una sociedad que "potencia el gasto y busca beneficios fáciles y rápidos". "A ellos, a los viejos, los tienen marginados porque consumen menos, porque tienen menos necesidades. A los viejos se les abandona en la soledad porque la soledad, dicen, es algo inherente a la vejez y han de acostumbrarse a ella”, lamenta.

El cantautor advierte de que una sociedad sin solidaridad entre generaciones es una sociedad empobrecida. "Prescindir de los viejos no es solo un acto criminal e imbécil; es como quemar los libros, es destruir la memoria", defiende. "Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar. Que no nos hagan invisibles. Que escuchen y respeten nuestras preferencias. Que empaticen con nuestros problemas y dificultades. Que nos tengan en cuenta en sus decisiones. Hacer otra cosa sería tirar piedras contra el propio tejado”, concluye.