Configura los resultados de Google para no perderte nada de EL PERIÓDICO

Hay tantas maneras de leer EL PERIÓDICO como lectores. La clásica en internet es entrar directamente a la portada (www.elperiodico.com), pero también puedes acceder a nuestras noticias a través de Google, otros buscadores y las redes sociales, entre otras vías.

Ahora Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los lectores seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar al buscador qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.

A partir de ahora, los usuarios pueden añadir EL PERIÓDICO como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de EL PERIÓDICO aparezcan en el módulo de "Noticias destacadas".

Cómo añadir EL PERIÓDICO como fuente preferida en Google

1.- Accede al enlace directo de EL PERIÓDICO en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace o en la siguiente imagen.

Preferencias de fuentes

Preferencias de fuentes en Google / El Periódico

2. Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.

3. Selecciona EL PERIÓDICO como una de tus fuentes preferidas.

4. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.

Destacados en el buscador / El Periódico

También puedes seleccionar EL PERIÓDICO como fuente preferida más adelante, a partir de cualquier búsqueda de actualidad en Google:

1. Pulsa el icono de la estrella que aparece a la derecha del encabezamiento 'Noticias destacadas'.

Búsqueda 'elecciones Andalucía'. / EL PERIÓDICO

2. En 'Buscar por nombre o sitio web', empieza a escribir EL PERIÓDICO.

Elige tus fuentes. / EL PERIÓDICO

3. Selecciona EL PERIÓDICO en la casilla de la derecha.

Marca la casilla de la derecha. / EL PERIÓDICO

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias

Añadir EL PERIÓDICO como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.

Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:

Las noticias más relevantes de actualidad.

Reportajes, entrevistas y análisis propios.

Información local, nacional e internacional.

Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.

Coberturas especiales y temas de última hora.

Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.

Una apuesta por la información de confianza

Para EL PERIÓDICO, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google.

En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.

EL PERIÓDICO invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada.

Añade EL PERIÓDICO como fuente preferida en Google aquí

¿Por qué seguir EL PERIÓDICO en las noticias de Google?

El algoritmo de Google muestra unas u otras noticias en función de cientos de factores, pero no siempre acierta a seleccionar informaciones veraces, actualizadas y rigurosas. Al seguir EL PERIÓDICO te aseguras el acceso a información de calidad que encaja con tus intereses y preferencias.

Pionero en internet en España

EL PERIÓDICO fue el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha hace más de 30 años, el 7 de noviembre de 1994. También fue pionero en publicarse en castellano y catalán, con una doble edición que estrenó el 28 de octubre de 1997.