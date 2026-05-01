Catalunya registra el mes de abril más caluroso desde que hay registros

El mes de abril de 2026 ha sido el más cálido desde que se miden las temperaturas de forma constante en Catalunya. En concreto, en 106 de las 122 estaciones se ha superado la media mensual de temperatura. Esta es la principal conclusión del último balance publicado por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que describe estos últimos 30 días como "secos" o "muy secos" en líneas generales.

En el Observatorio Fabra de Barcelona, por ejemplo, la temperatura media ha sido de 17,4°C. Jamás desde 1914 se había llegado a este umbral. El dato supera en más de un grado, exactamente en 1,3°C el tope alcanzado en abril de 2023, que correspondía al más cálido registrado hasta la fecha.

De hecho, los datos del mes de abril, en el caso de Barcelona, superan la media habitual del mes de mayo. O sea que ha sido un abril más caluroso de lo que suele ser el mayo. Las perspectivas meteorológicas, aún poco precisas, auguran por ahora un mayo similar a la media. Además, las próximas semanas podrían dejar más lluvias de las que se han registrado en lo que llevamos de primavera.

Corriente en chorro

El mes, en Catalunya, se ha caracterizado por una marcada ondulación de la corriente en chorro impulsada por el viente del oeste, que ha favorecido la presencia de una serie de perturbaciones al oeste de la península Ibérica. Estas perturbaciones han provocado la llegada de una masa de aire cálido sobre Catalunya que, junto con condiciones de anticilón persistente, explican la temperatura elevada y la ausencia de precipitación en la vertiente mediterránea.

En muchos observatorios, la anomalía de temperatura rebasa los +4°C. Ha sucedido por ejemplo en Cantonigròs (Osona), en Molló, (Ripollès), en el Santuari de Queralt (Berguedà), en Malniu (Osona), en Boí (Alta Ribagorça) o en Puig Sesolles (Vallès Oriental). En esta última estación la diferencia ha sido de +4,7°C.

Las temperaturas altas por esta época del año han contribuido a acelerar el proceso del deshielo en las montañas. En estos momentos, muchos de los arroyos pirenaicos bajan con fuerza moderada, no por las lluvias, sino por la desaparición paulatina de la cantidad de nieve acumulada, que era considerable.

La escasez de lluvias en abril –excepto en los Pirineos, donde sí se han registrado las precipitaciones habituales e incluso episodios de chubsacos destacados y granizo–, que contrasta con lo que cayó en diciembre, enero y febrero. La ausencia de agua, en este caso, ha sido provocada por una "configuración sinóptica muy persistente", detallan desde el Meteocat. Las áreas de bajas presiones en el Atlántico oriental y la latitud de la península Ibérica, junto con una dorsal anticiclónica en el Mediterráneo, han contribuido a que llueva poco.